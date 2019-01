Borna

Jonas hatte es so richtig eilig – und schaffte etwas, was nur wenige Babys vor ihm erreicht haben: Der kleine Wonneproppen, das erste Kind von Diana Wolff, kam am 1. Januar um 1 Uhr in der Bornaer Sana Klinik zur Welt. „Bei so vielen Einsen hat er ja einen perfekten Start ins Lebens“, freut sich die 28-jährige frisch gebackene Mutter.

Dabei war es denkbar knapp, dass Jonas ein Neujahrsbaby wird. Denn nach errechnetem Geburtstermin hätte er am Silvestertag das Licht der Blick erblicken sollen. Nun also wurde es der 1.1. Bei 50 Zentimetern Größe bringt Jonas, dessen Mutter in Lobstädt wohnt, 2800 Gramm auf die Waage.

Für das Klinikum war 2018 wieder ein erfolgreiches Jahr, was die Zahl der geborenen Kinder betrifft. 1129 Babys kamen hier zur Welt bei einer Schnapszahl von Geburten: 1111. „Wir hoffen, dass es auch 2019 so weiter geht“, sagt Janet Schütze, die Sprecherin des Klinikums.

Von Julia Tonne