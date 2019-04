Borna

Am 18. Juni ist Schluss. Dann wird die Postbankfiliale in der Bornaer Bahnhofstraße geschlossen. Das geht aus einer Mitteilung der Postbank hervor. Künftig müssen sich Kunden quer durch die Stadt zu einer neuen Partnerfiliale in der Lausicker Straße 18 bemühen.

Handzettel in der Bornaer Postbankfiliale

Darüber informiere die Postbank die Kunden die Postbank mit Aushängen, Handzetteln und persönlichen Anschreiben, so Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel. Das gelte auch für die naheliegenden Geldautomaten. Dabei handelt es sich um die Automaten der Commerzbank in der Külzstraße sowie der Deutschen Bank am Markt.

Die Postbank ist seit vergangenem Jahr hundertprozentige Tochtergesellschaft die DB-Privat- und Firmenkundenbank. Kostenfreies Bargeld gebe es für Postbankkunden darüber hinaus auch im Schwarzen Netto in der Sachsenallee sowie im Netto-Markt in der Deutzener Straße. Für „beratungsintensivere Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge und Privatkredite“ sollten Kunden die Postbank-Filiale am Altenburger Keplerplatz 5 aufsuchen, heißt es weiter.

Filiale in Borna rechnet sich nicht mehr

Grund für die Schließung der Postbankfiliale in der Bahnhofstraße ist nach Angaben von Sprecher Schlegel, dass sich die Filiale nicht mehr rechnet. Die Postbank habe sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, hatte er erklärt, als die Schließungspläne vor einigen Wochen bekanntgeworden waren. Die Postbank überprüfe ihr Filialnetz regelmäßig hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit.

Mitarbeiter kehren zurück

Die in der Postbank-Filiale in der Bahnhofstraße beschäftigten Mitarbeiter kehren zur Deutschen Post zurück und werden dort weiter beschäftigt. Sie waren als Beamte im Rahmen einer so genannten Arbeitnehmerüberlassung von der Deutschen Post ausgeliehen worden.

10.000 Kontaktpunkte

Mit über 10.000 Kontaktpunkten biete die Postbank ihren Kunden nach wie vor eines der größten kostenlosen Bargeldversorgungsnetze in Deutschland, so der Postbank-Sprecher weiter. Dazu gehörten die Filialen der Postbank, die Partnerfilialen der Deutschen Post, die SB-Filialen der Postbank und Deutschen Bank, die Geldautomaten der Cash Group-Partner sowie Shell-Tankstellen.

Von Nikos Natsidis