Als die Baumfäller in der Semmelweisstraße in Borna am Donnerstagnachmittag Feierabend machten, standen die Reste der einst weit ausladenden Roteiche wie ein Denkmal auf dem Areal, auf dem die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) zwei Stadtvillen bauen wird: Übrig blieben nur ein kurzer mächtiger Stamm mit den Stümpfen der dicken langen Äste. Am Freitag soll auch dieser letzte Teil des Baumes verschwinden

Den ganzen Tag über trauerten wieder Bewohner ihrem Baum nach und machten letzte Fotos. BWS-Geschäftsführer Jan Czinkewitz ist von der Reaktion der Anwohner nicht überrascht. „Ich kann das ein stückweit nachvollziehen“, sagte er der LVZ.

Es sei absolut bitter, dass dieser schöne Baum gefällt werde. Die BWS habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und auch Varianten geprüft. Doch das Projekt der zwei Stadtvillen mit Verbindungsbau habe sich auf der Fläche nicht unterbringen lassen, ohne den Baum zu fällen.

Eiche muss nicht Parkplätzen, sondern Häusern weichen

Der müsse, betonte Czinkewitz nicht für Parkplätze weichen, sondern er hätte den Häusern im Weg gestanden. Er widersprach auch Gerüchten, wonach die Parkplätze an der Straße wegfallen würden. Das gelte nur für den Bereich der Einfahrt zu den Stellflächen der neuen Häuser.

Der BWS-Geschäftsführer kündigte zugleich an, sein Unternehmen werde auf dem Gelände zahlreiche Ersatzpflanzungen mit Bäumen und Büschen vornehmen. So wie die BWS auch an anderen Stellen der Stadt Borna für Begrünung sorge. Als Beispiel nannte er die so genannte „Null“, eine Fläche im Wohngebiet am Hochhaus, die in diesem Jahr zu einem Park umgestaltet werden soll.

Umweltamt schätzte Baum nicht schützenswert ein

Leichtfertig hat die BWS die Fällung tatsächlich nicht veranlasst. Obwohl Borna keine Baumschutzsatzung hat, wurde die Absicht erst beim städtischen Tiefbauamt und danach auf dessen Empfehlung beim Umweltamt des Landkreises angezeigt. Das schätzte den Baum als nicht schützenswert ein, trotzdem ließ die BWS noch ein Artenschutzgutachten erstellen. „Freiwillig“, wie Jan Czinkewitz betont.

Ein Argument für die Fällung des Baumes ist allerdings nicht haltbar. Czinkewitz hatte in einem früheren Gespräch mit der LVZ gesagt, eine Abwasserleitung direkt unter dem Bau werde durch die Wurzeln beschädigt, darauf hätte der Zweckverband hingewiesen.

Demgegenüber sagte Matthias Renger, Technischer Leiter beim Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land, jetzt der LVZ: „Aus unserer Sicht hätte der Baum nicht gefällt werden müssen.“ Das habe man im Dezember dem für die BWS tätigen Planungsbüro mitgeteilt. Die Leitung sei intakt, hätte bei Bedarf von innen saniert werden können.

Nabu hätte Baum als Denkmal eingestuft

Hätte die Stadt Borna eine Baumschutzsatzung, wären die Hürden, die Eiche in der Semmelweisstraße zu fällen, weitaus höher gewesen. Das schätzt Joachim Schruth ein. Er ist zuständig für Naturschutzrecht beim Landesverband Sachsen des Naturschutzbundes ( Nabu). Dann wäre eine Ausnahmeregelung oder eine Befreiung nötig gewesen. „Dann wäre man vielleicht auf die Idee gekommen, umzuplanen“, sagt der Naturschutzexperte.

Aus dessen Sicht handelte es sich bei dem Baum, auch wenn die Roteiche kein heimisches Gewächs ist, „um ein ganz besonderes Exemplar, das man eigentlich als Einzeldenkmal hätte ausweisen können“. Das zu tun wäre Sache der Stadt gewesen, so Schruth.

