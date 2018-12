Borna

Am ersten Advent feierte das neue Theaterstück der Gruppe „Neue Wasser“ im Goldenen Stern in Borna Premiere. „Der Brief vom Weihnachtsmann“ hieß das diesjährige Märchen, für das die 30 Schauspieler viele Monate fleißig geprobt hatten. Vor dem voll besetzen Saal des Bürgerhauses gaben die große und kleinen Schauspieler ihr Bestes. Es mussten sogar noch weitere Stühle aufgestellt werden, weil die ursprüngliche Zahl nicht ausreichte.

Inhalt, Besetzung und Texte konzipierte erneut der Buchautor, Schauspieler und Regisseur Michael Potkownik. Die Schauspieler durchwandern in dem neuen Stück zahlreiche Märchen. Aschenputtel und Frau Holle spielen eine Rolle, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Hans im Glück sowie Wolf und Engel. „Wir arbeiten uns fast einmal durch Grimms Märchen“, sagt Potkwonik.

Zur Galerie Bornaer Theatergruppe „Neue Wasser“ lud zum Weihnachtsmärchen in den Goldenen Stern zu einer fantasievolle Geschichte für Kinder und Erwachsene. Aufgeführt wurde „der Brief vom Weihnachtsmann - Weihnachten aus der Kiste“.

Wer das Stück gern sehen will, hat dazu am dritten Advent, dem 16. Dezember, nochmals die Gelegenheit. Die Aufführung beginnt 16 Uhr im Goldenen Stern in Borna. Der Eintritt ist frei.

Von gap