Brand in Geithain-West: Gebäude unbewohnbar

Geithain. Zu einem Brand kam es am Sonnabendnachmittag im Neubaugebiet Geithain-West. Wie die Bornaer Polizei bestätigt, war das Feuer kurz nach 14 Uhr in einem Treppenhaus eines Gebäudes in der Straße der Deutschen Einheit 13 bemerkt worden. Die Flammen breiteten sich von der zweiten Etage bis unter das Dach aus. Die Feuerwehr war im Einsatz. Zwei Mieter wurden mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, ein Bewohner war bereits am Abend wieder entlassen. Warum das Feuer ausbrach, ist bisher unklar.

„Das Gebäude ist durch Feuer und Rauch derart in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es vorerst nicht bewohnbar ist“, sagt Nacera Schäfer, Geschäftsführerin des Verwalters GWBV. Betroffen seien alle zehn Wohnungen des Gebäudes. Weil der Brand Versorgungsleitungen beschädigt habe, gebe es keinen Strom. „Die Mieter sind erst einmal bei Freunden oder Verwandten untergekommen. Wir haben einen Wachdienst beauftragt, das Gebäude und die Wohnungen zu sichern.“ Schäfer dankte allen Einsatzkräften für ihr Handeln: „Das hat sehr gut funktioniert.“ Nun sei es am Brandursachen-Ermittler der Polizei, herauszufinden, was oder wer das Feuer ausgelöst habe.

lvz