Geithain

Wer den Brand eines Döner-Geschäftes am Geithainer Markt vor elf Monaten zu verantworten hat, ist bis heute nicht geklärt. „Wir ermitteln wegen schwerer Brandstiftung gegen Unbekannt“, sagt Katharina Geyer von der Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig der LVZ. Wegen der laufenden Ermittlungen habe man die Akten noch nicht an die Staatsanwaltschaft übergeben können. „Ein politischer Hintergrund der Tat konnte bereits am Anfang ausgeschlossen werden.“

In den frühen Morgenstunden des 26. Aprils 2018 war das Feuer in dem Laden bemerkt worden. Zwar war die Feuerwehr sehr schnell vor Ort, doch hatten sich die Flammen sehr schnell ausgebreitet. Der Brandursachen-Ermittler der Polizei fand Hinweise, dass der Imbiss gewaltsam angegriffen wurde. Der Betreiber des Geschäftes verkauft seither aus einem kleinen Imbiss-Wagen, der wenige Meter vom Brandort entfernt direkt auf dem Markt aufgestellt ist. Inzwischen ließ der Eigentümer das durch das Feuer erheblich in Mitleidenschaft gezogene Haus des historischen Innenstadt-Ensembles sanieren. Der Imbiss-Betreiber geht davon aus, in ein paar Wochen das Geschäft an selber Stelle neu eröffnen zu können.

Von Ekkehard Schulreich