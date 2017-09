Brand zerstört in der Nacht zum Sonntag zwei Lkws in Dorf bei Neukieritzsch

Neukieritzsch/Kieritzsch. In der Nacht zum Sonntag sind in Kieritzsch zwei Lkws einem Brand zum Opfer gefallen. Gegen 1.30 Uhr wurden die Feuerwehren von Regis-Breitingen, Neukieritzsch und Lippendorf-Kieritzsch wegen der Flammen alarmiert. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, standen die zwei Fahrzeuge bereits in voller Ausdehnung in Flammen, teilt Mike Köhler vom Pressedienst des Kreisfeuerwehrverbandes Landkreis Leipzig mit. Die Kameraden gingen unter Atemschutz mit drei C-Strahlrohren gegen das Feuer vor und bekamen es zügig unter Kontrolle. An den Lkws war allerdings nichts mehr zu retten. Die Polizei hat die Arbeit zur Brandursachenermittlung aufgenommen. Ihren ersten Angaben zufolge entstand ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Der Einsatz der Feuerwehren war gegen 3.30 Uhr beendet.

Von LVZ