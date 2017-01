Borna. Die Ermittlungen zu dem Brandanschlag auf einen Kleintransporter der Partei Die Linke in Borna läuft weiter. Unbekannte hatten das Parteimobil, das von mehreren Abgeordneten der Partei im Landkreis Leipzig genutzt wird, in der Nacht zu Samstag in Brand gesetzt. Der Wagen stand in der Abtsdorfer Straße.

Die Rettungsleitstelle war gegen 4.40 Uhr durch einen Hinweisgeber darüber informiert worden, dass ein Auto in Brand geraten war. Die Polizei bestätigte inzwischen, dass der Ford Transit vorsätzlich mittels Brandbeschleuniger angezündet wurde. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Borna waren schnell vor Ort. Sie stellten fest, dass an mehreren Stellen Brandbeschleuniger gelegt wurde und eine Scheibe des Kleintransportes eingeworfen wurde. Das Fahrzeug brannte aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 18.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von thl