Kitzscher

Die Feuerwehr Kitzscher braucht Verstärkung und geht in die Werbeoffensive. Bei einem Aktions- und Mitmachtag am Sonnabend können Kinder und Erwachsene sehen, erleben und ausprobieren, wie wichtig und wie spannend der Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Unter dem Motto „Deine Heimat. Deine Stadt. Deine Feuerwehr!“ will sich die Freiwillige Feuerwehr Kitzscher mit ihren derzeit über 40 Mitgliedern als große und tolle Gemeinschaft vorstellen.

Feuerwehrtechnik zum Anfassen

Dabei darf Feuerwehrtechnik, die im Falle des Falles Leben retten und effektive Brandbekämpfung gewährleisten kann, selbst ausprobiert werden. So können Neugierige erfahren, wie schwer es ist, ein Pressluftatemgerät zu tragen, mit dem gut ausgebildete Feuerwehrleute in brennende und verqualmte Räume vordringen.

In einem vernebelten Raum kann eine Wärmebildkamera ausprobiert werden, auch Geräte zum Öffnen verunglückter Autos – Schere und Spreizer – dürfen berührt und ausprobiert werden.

Ziel: Mit Besuchern ins Gespräch kommen

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kitzscher möchten mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Sie zeigen und erklären, was bei einem Alarm passiert und welches Fahrzeug zu welchem Einsatz ausrückt. Werben können die Feuerwehrleute außerdem mit einem großen Plus gegenüber anderen Freizeitbetätigungen: Ausrüstung, Kleidung, Trainings- und Informationsfahrten sind kostenlos, das trifft auch auf viele Freizeitaktivitäten wie Feste und Ausflüge zu.

„Sei dabei, wir zählen auf dich“, heißt es auf dem in ganz Kitzscher verteilten Flyer der Feuerwehr für den Aktionstag am Sonnabend. Den es in dieser Form noch nie gab. Beginn ist 16 Uhr am Gerätehaus in der Leipziger Straße.

Von André Neumann