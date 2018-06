Borrna

Nachdem bereits am Wochenende entlang der B 93 Hochsitze in Brand standen, kam es am Dienstag am Bornaer Wilhelmschacht erneut zu einem Feuerwehreinsatz – dort standen wieder zwei Jagdhochsitze in Flammen.

Die Polizei erhielt gegen 13.45 Uhr Kenntnis vom ersten Brand. Als sie dort eintraf, waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Borna bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sie berichteten den Beamten, dass sie am Hochsitz einen Mann mit einem Fahrrad gesehen hätten, der gleich darauf verschwand.

Mann beobachtete Löscharbeiten

Die Polizisten machten den Mann in der Umgebung ausfindig. Bei ihm handelt es sich um einen 31-Jährigen, der angab, in der Nähe einkaufen gewesen zu sein, dann die Feuerwehr gehört zu haben. Der sei er hinterhergefahren, um die Löscharbeiten zu beobachten.

Der Mann wurde einer Kontrolle unterzogen. Zudem stellte sich heraus, dass er bereits am Vortag in der Nähe eines Brandes gewesen war. Während der Löscharbeiten wurden die Einsatzkräfte zu einem weiteren Brand gerufen.

Etwa 300 Meter vom ersten Brandort stand ein zweiter Jagdhochsitz in Flammen. Die Kameraden setzten um und hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Dennoch beträgt die Höhe des Gesamtschadens 1000 Euro.

Verdächtiger ist polizeibekannt

Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft vorläufig fest. Seine Bekleidung, sein Rucksack sowie sein Mobiltelefon wurden sichergestellt.

Der Mann ist wegen Beleidigung, Bedrohung und Diebstahls bereits polizeibekannt. Es wird geprüft, ob er für weitere Taten in Frage kommt, teilte Polizeisprecher Uwe Voigt mit. Nach allen polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen.

Von thl