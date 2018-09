Borna

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Borna sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Im Hausflur waren am Dienstagabend mehrere Kleidungsstücke in Brand geraten, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zwei junge Leute ins Krankenhaus gebracht

Das Feuer breitete sich auf Erd- und Kellergeschoss aus, einige Bewohner wurden mit Drehleitern gerettet. Eine 25-Jährige und ein 29-Jähriger wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei geht jedoch von Brandstiftung aus. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

