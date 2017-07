Rötha. In der Röthaer Güntzelstraße brannte es am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus. Im Keller standen mehrere Kellerboxen in Flammen. Dadurch wurden darüber liegende Leitungen stark verschmort und beschädigt. Ein 76–Jähriger wurde durch die aufsteigenden Rauchgase verletzt und musste medizinisch behandelt werden. Die Feuerwehr rückte gegen 13.45 Uhr an und löschte den Brand, wodurch größere Schäden vermieden werden konnten. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Von thl