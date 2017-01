Borna. Das Gymnasium Am Breiten Teich in Borna ist Ziel eines Hackerangriffs aus Brasilien geworden. Die Webseite der Schule ist nicht mehr aktiv, da dort ein Schadcode abgelegt wurde, um Spam-Nachrichten zu verschicken und Seiten anderer Nutzer gezielt anzugreifen. Die Schulleitung sei bemüht, so schnell wie möglich einen neuen Internetauftritt zu gestalten. „Das ist mit viel Arbeit verbunden, aber wir haben für die Schüler eine Übergangslösung gefunden, damit sie auf alle wichtigen Informationen zugreifen können“, heißt es dazu von Schulleiterin Margitta Schade. Warum die Schule zum Ziel der Angreifer wurde, ist unklar.

Von Julia Tonne