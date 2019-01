Borna

Am Sonnabend lädt das Leipziger Symphonieorchester (LSO) zu seinem Neujahrskonzert ins Bornaer Stadtkulturhaus ein. Zu hören gibt es einem Strauß beschwingter Melodien. Das Orchester unter der Leitung von Chefdirigent Nicolas Krüger, der auch durch das Programm führt, hat unter dem Motto „Prosit Neujahr“ die bekanntesten Walzermelodien und Operettenklänge herausgesucht, um gemeinsam mit seinem Publikum die ersten Tage des neuen Jahres musikalisch zu feiern.

Märsche und Polkas im Bornaer Stadtkulturhaus

So erklingen neben Polkas und Märschen die Konzertwalzer „Wiener Blut“ und „Johannis-Käferln“ von Johann Strauss. Auch Paul Lincke, Franz Lehár und Carl Michael Ziehrer tragen mit ihrer wunderbaren Musik zum attraktiven Konzertprogramm am Jahresbeginn bei. Dazu gehören auch Lieder aus den Operetten „Der Vogelhändler“, „Das Land des Lächelns“ und „Maske in blau“.

Brasilianische Sängerin auf der Bühne in Borna

Für den richtigen Ton sorgt neben dem Orchester die Sopranistin Lilian Giovanini. Die gebürtige Brasilianerin ist Preisträgerin mehrerer internationaler Gesangswettbewerbe und gern gesehener Gast an internationalen Opernhäusern und Sinfonieorchestern.

Konzert beginnt 17 Uhr

Eintrittskarten gibt es in Borna an den bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse. Das Konzert beginnt 17 Uhr.

Von nn