Brennendes Öl: Feuer in Bornaer Gemeinschaftsunterkunft

Borna. In der Gemeinschaftsunterkunft in der Witznitzer Werkstraße in Borna ist am Mittwochnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine 30-jährige Bewohnerin des Hauses ließ einen mit Öl gefüllten Topf auf dem angeschalteten Herd unbeobachtet stehen. Das Öl fing daraufhin an zu brennen.

Das Feuer wurde schnell bemerkt und konnte durch einen weiteren Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft mit Hilfe eines Feuerlöschers zeitnah gelöscht werden. Durch das Feuer kam es zu einer starken Rauchentwicklung, welche zur Verrußung der Deckenplatten und Wand führte.

Die Ermittlungen dauern an. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bezifferbar.

Von LVZ