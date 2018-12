Borna

Mit Pyrotechnik und Knallkörpern wurde eine Briefkastenanlage in der Magdeborner Straße am Donnerstagabend vollständig zerstört. Aufgrund der Wucht der Explosion wurde auch die Klingelanlage sowie die Hauseingangstür beschädigt. Dazu wurde ein vor dem Hauseingang abgestellter Ford Fiesta von herumfliegenden Teilen in Mitleidenschaft gezogen.

Die Polizei konnte Spuren sicherstellen. Ermittlungen ergaben, dass kurz vor der Explosion zwei dunkel gekleidete männliche Personen an dem besagten Hauseingang in Richtung Lausicker Straße weggelaufen sind. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna in der Grimmaische Straße 1a oder telefonisch unter 03433/244-0 zu melden.

Von LVZ