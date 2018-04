Brücke in Großzössen muss komplett überprüft werden

Neukieritzsch/Großzössen. Die Gemeinde Neukieritzsch will in diesem Jahr die Brücke über die Wyhra im Zuge der Straße nach Haubitz und Eula in Großzössen überprüfen lassen. Dafür wird mit Kosten von knapp 50 000 Euro gerechnet. Der vergleichsweise hohe Aufwand erklärt sich damit, dass eine komplett neue Dokumentation für die Brücke erstellt werden muss. Die Gemeindeverwaltung schließt nicht aus, dass die Brücke nach der Untersuchung eine Lastbeschränkung bekommt.

Tragische Begleitumstände

Die Gemeinde geht damit jetzt eine Altlast an, die rund anderthalb Jahrzehnte zurückliegt. Damals hatte sich, so deutete Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) auf der jüngsten Gemeinderatssitzung an, offenbar ein Brückenprüfingenieur das Leben genommen.

Zu den Begleitumständen des tragischen Ereignisses gehörte laut Stadtverwaltung, dass in dem Zusammenhang etliche so genannte Brückenbücher verloren gingen. Damit fehlen bis heute jegliche Informationen über die Großzössener Brücke. Nicht mal die genaue Bauzeit ist bekannt. Langjährige Großzössener Einwohner meinen, die Brücke sei an die 50 Jahre alt.

Wahrscheinlich wurde sie Ende der 1960er Jahre im Zusammenhang mit der damaligen Umverlegung der Pleiße gebaut, in die die Wyhra zwischen Großzössen und Lobstädt mündet.

Weitere Brücken betroffen

Hella Hallert von der Fraktion der Linken wunderte sich auf der Gemeinderatssitzung darüber, dass es vom Brückenbuch keine Kopien gebe. Bauamtsleiter René Hertzsch bestätigte die Verfahrensweise, wonach zu Prüfzwecken sämtliche Unterlagen an den beauftragten Prüfingenieur übergeben werden.

Die Brücke in Großzössen ist nicht allein betroffen. Neukieritzsch selbst hat schon zwei kleinere Brücken untersuchen lassen, eine soll auch in Borna betroffen sein.

Von André Neumann