Der Bau eines Hängestegs in Plauen, Ölschadensbekämpfung in Magdeburg und Kniffelspiele in Borna: Der Ortsverband Borna des Technischen Hilfswerks will Neues ausprobieren, um für alle Fälle gerüstet sein. Neben den Fortbildungen steht derzeit eine Spendengeldersammlung im Fokus – für die Anschaffung eines neuen Bootstrailers.