Pegau

Ein Kulturladen mit vielfältigen Angeboten soll in der Pegauer Breitstraße entstehen. Diese Entwicklung will der Freundeskreis Buchkinder anschieben, um für sein Domizil eine größere Auslastung zu erreichen. Interessenten werden für den 16. August zum Kennenlerntreffen mit Ideensammlung eingeladen.

„Je mehr Betrieb, umso besser“

Seit etwa fünf Monaten betreibt der Leipziger Verein mittlerweile seine Außenstelle in Pegau. Hier, im ehemaligen Haushaltwaren-Geschäft von Werner Heise, ermöglicht er Mädchen und Jungen, eigene (Bilder-)Geschichten für eine Buchveröffentlichung zu gestalten. Nach dem ersten nahezu abgeschlossenen Projekt mit zwei Kindertagesstätten soll der Laden außerhalb des freien Kurses nicht leer stehen; zudem gab es die Ausländerbetreuung über die evangelische Kirchgemeinde. „Wir haben das Gefühl, dass der Laden aber noch viel mehr hergibt“, sagt Ralph-Uwe „Rulo“ Lange, der Pädagogische Leiter des Freundeskreises. „Je mehr Betrieb hier herrscht, umso besser.“

Angebot für Interessenten an Kunst und Kultur

Optimal wäre es, wenn im Mittelpunkt des Geschehens das Kulturgut Buch steht. „Aber es ist auch vieles andere möglich“, so Lange. Und Christiane Neuhofer, die sich mit ihm in Pegau engagiert, meint: „Wir möchten Menschen ansprechen, die ein Hobby im kulturellen Bereich betreiben oder auch erst ein Projekt im Kopf, wofür sie bisher keinen richtigen Ort haben.“ Der Verein biete sich hier als eine Art Atelier an für Menschen, die kunst- und kulturell interessiert sind.

Optionen von Radierungen schaffen bis Filme drehen

Es könnten Radierungen und Holzschnitte geschaffen werden, schlagen sie vor; Druckpressen sind vorhanden. Sogar eine kleinere Töpferei sei denkbar, da im hinteren Bereich eine Nassstrecke angelegt werden soll. „Für die wir übrigens noch eine Spüle sowie Unterschränke benötigen“, so Neuhofer. Papier schöpfen und Bücher binden sowie biografisch schreiben seien weitere Varianten.

„Selbst stricken kann es sein“, fügt Lange schmunzelnd hinzu. Wobei ihm da schon näher wäre, wenn Filme gedreht und geschnitten werden. „Computer stellen wir noch auf, Tablets sind über das Förderprogramm ,Digital total‘ bereits genehmigt.“ Und natürlich haben dann auch Erwachsene die Chance, ihre eigenen Bücher zu entwickeln.

Stadt zahlt derzeit Miete für die Räume

Es geht darum, selbst kreativ zu sein, einzeln und in kleinen Gruppen, so Lange. „Oder aber es kommen Künstler und Fachleute, die andere dabei anleiten.“ Wie etwa Neuhofer, die Inhaberin der Kunst- und Literaturwerkstatt „Freisilben“ in Lützkewitz (Gemeinde Elster­aue, Sachsen-Anhalt) ist. Und Eltern könnten sich für ihre und weitere Kinder engagieren. Auf jeden Fall wolle nicht der Freundeskreis die Angebote liefern, sondern lediglich den Rahmen dafür zur Verfügung stellen.

Derzeit bestehe der Vorteil darin, dass die Stadt die Miete für die Räume zahlt. Wie das im nächsten Jahr weiter geht, sei noch zu klären. „Vielleicht entsteht in Zukunft ja daraus ein neuer Verein, der ,Kulturladen Pegau‘ heißen könnte.“

Neuland für den Freundeskreis

Dieses Vorhaben ist Neuland für den Freundeskreis, weil am Stammsitz in Leipzig dafür kein Platz ist. „Wir müssen einfach sehen, was hier passt“, sagt Rulo Lange. Es wäre jedenfalls kein Problem umzuräumen. „Da ist Spielraum. Wir wollen den Laden so offen und breit wie möglich halten für Pegau.“ Im Prinzip könne jeder reinkommen und mitmachen, damit alle von­einander lernen.

Termin für Kennenlerntreffen, Donnerstag, 16. August, 19 Uhr, Freundeskreis Buchkinder, Breitstraße 13.

Von Olaf Krenz