In Borna und speziell im Stadtrat sollen die Sinne für die Entwicklung des Tourismus geschärft werden. Das ist gewissermaßen der Hintergrund eines Workshops für die Stadträte am Donnerstag (16. August). Initiator der Veranstaltung ist Bau-Bürgermeister Karsten Richter (CDU).

Borna fehlt in wichtigen Publikation

Das Thema spielte in diesem Jahr im Stadtrat eine Rolle. Es war der frühere Bürgermeister Lutz-Egmont Werner (Freie Wähler Borna/fraktionslos), der augenscheinliche Defizite insbesondere in touristischen Publikationen beklagt hatte, in denen Borna nicht vorkomme.

Richter, seit Jahresbeginn im Amt, ist auch Vorsitzender des Tourismusvereins Borna und Kohrener Land. Ziel sei es, die Stadt besser zu vermarkten. Die Lutherfeste seien nicht beworben worden, so Richter weiter.

