Regis-Breitingen/Deutzen

Zwei Männer, die ohne Fahrausweis die S-Bahn benutzten, waren am Donnerstagmorgen Ursache für einen Einsatz der Bundespolizei. Wie Polizeisprecher Jens Damrau der LVZ sagte, waren die beiden 19 und 22 Jahre alten Männer aus Somalia in Regis-Breitingen in die S-Bahn in Richtung Leipzig gestiegen.

Noch vor der Abfahrt habe die Zugbegleiterin nach den Fahrausweisen gefragt. Die Männer besaßen keine und waren offenbar auch nicht gewillt, bei der Zugbegleiterin welche zu erwerben. Die wollte den beiden daraufhin die Mitfahrt verwehren, was laut Damrau nicht gelang.

Der Zug fuhr in Richtung Deutzen ab. Schon auf der Fahrt muss es im Zug zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen sein. Passanten hätten die Zugbegleiterin dabei unterstützt, so der Polizeisprecher, die beiden Afrikaner zum Aussteigen zu bewegen. Die hätten um sich geschlagen und beim Verlassen der S-Bahn Steine an und in den Zug geworfen.

Die von der Zugbegleiterin alarmierte Polizei eilte mit mehreren Fahrzeugen mit Blaulicht nach Deutzen, traf hier aber nicht rechtzeitig ein, um die Männer im Empfang zu nehmen. Die fuhren laut Polizeisprecher Damrau mit der nächsten Bahn nach Regis-Breitingen zurück, wo sie von den Polizeibeamten in Empfang und vorläufig festgenommen wurden. Am Nachmittag wurden sie bei der Bundespolizei in Leipzig befragt.

Von André Neumann