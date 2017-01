Borna. Der 19. Januar wird für die Solidargemeinschaft der Bergleute der Braunkohleveredlung Borna-Espenhain ein spannender Tag. Schließlich wird im Deutschen Bundestag in Berlin der Antrag diskutiert, ob ostdeutsche Bergleute der Braunkohleveredlung mit speziellen Rentenansprüchen wegen besonderer Belastungen mit den westdeutschen Kumpeln gleichgestellt werden, die ähnlichen Belastungen ausgesetzt waren und dafür Sonderregelungen bei der Rente in Anspruch nehmen können. Den Antrag dazu hatte die Fraktion Die Linke eingereicht.

Zugleich beschwert sich Frank Feldmann, Vorsitzender der Linken im ehemaligen Bergbauzentrum Borna, darüber, dass die Solidargemeinschaft bei ihrer Jahreshauptversammlung in der vergangenen Woche die SPD als ihren einzigen „Anlaufhafen“ bezeichnet habe (die LVZ berichtete). „In diesem Fall empfehlen wir dringend eine Kurskorrektur. Wenn ich auf das Abstimmungsverhalten der Entscheidungsträger im Bundestag schaue, wird sich dieser vermeintliche Hafen als Eisberg erweisen“, macht Feldmann deutlich. Die einzige Partei, die sich seit vielen Jahren für die Rentenansprüche der Bergleute der DDR-Braunkohleveredlung einsetze, sei Die Linke. Er begründet das mit unterschiedlichen Initiativen, das neueste Beispiel dafür sei der Antrag „Keine Kumpel zweiter Klasse – Rentenansprüche der Bergleute aus der DDR-Braunkohleveredlung wahren“.

Diese Gleichstellung sei lange überfällig, betont auch Susanna Karawanskij, Ostbeauftragte der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag. Ob das gelinge, sei allerdings fragwürdig, denn in der Sitzung des Ausschusses für Arbeit und Soziales am 14. Dezember 2016 wurde der Antrag vorberaten und im Bericht die Ablehnung empfohlen. Konkret heißt es darin: „Ablehnung des Antrags auf Drucksache 18/7903 mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke bei Enthaltung der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen“.

Währenddessen macht Artur Hänel, Mitglied der Solidargemeinschaft noch einmal deutlich, dass der Rentenversicherer Knappschaft-Bahn-See die Eintragungen in dem Buch für Arbeit und Sozialversicherung „unrechtmäßig“ nicht anerkenne. Dabei seien die geleisteten Jahre der bergmännischen Tätigkeiten eines jeden betreffenden Bergmanns von den jeweiligen Bergbaubetrieben in das Buch eingetragen worden. Allerdings wurde diese Anerkennung der bergmännischen Tätigkeit in der Vergangenheit regelmäßig abgelehnt. „Der Höhepunkt der diskriminierenden Ablehnung der bergmännischen Tätigkeit der Bergleute ist die Begründung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, dass diese Tätigkeit eine ,Fiktion’ sei.“

Hänel, der gemeinsam mit Günter Freitag, Sprecher der Gemeinschaft, überlegt, nach Berlin zu fahren, hatte erst kürzlich ein Schriftstück zu der Forderung der Bergleute an den Ausschuss gerichtet, auch Bundestagspräsident Norbert Lammert war Adressat eines Exemplars. Hänel und seine Mitstreiter hoffen jetzt, endlich Gehör zu finden und Erfolg mit ihren Forderungen zu haben.

Von Julia Tonne