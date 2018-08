Borna

Manche Probleme gleichen sich. Das hat die CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf festgestellt. Die direkt gewählte Vertreterin des Landkreises Leipzig im Berliner Bundestag war jetzt mit einer Delegation in Japan und Südkorea.

„Dort geht es auch um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, so Landgraf mit Blick auf Japan. Gerade Japanerinnen hätten große Probleme, ab einem Alter von 25 Jahren noch ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen, weil sie in der Regel eine Familie gründen. Da gebe es durchaus Parallelen zu Deutschland, so die 64-Jährige.

Sie war als Mitglied einer Delegation mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) nach Fernost aufgebrochen, weil sie Sprecherin der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe des Bundestages ist. Landgraf, die vor ihrer Reise in die südkoreanische Hauptstadt Seoul ein Gespräch mit dem nordkoreanischen Botschafter in Berlin, Pak Nam-Yong, hatte, entdeckte zudem in beiden Ländern einen Trend, den die gelernte Diplom-Ingenieurin für Meliorationswesen auch in Deutschland begrüßt. „Die Japaner und die Koreaner setzen bei Nahrungsmitteln verstärkt auf regionale Produkte.“

Von Nikos Natsidis