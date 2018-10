Borna

Fassbieranstich, ein buntes Bühnenprogramm und einen Fackel- und Lampionumzug gab es beim Bornaer Stadtfest am Feiertag sowie am Dienstagabend. Auch wenn das Wetter mäßig war, blieb die Innenstadt nicht leer. Der Feiertag begann im Rudolf-Harbig-Station mit dem Bornaer Zwiebellauf.

1458 Teilnehmer am Zwiebellauf

Eine Tradition schon seit mehr als 30 Jahren. Genauer gesagt seit 1987, als Wolfgang Fuchs, begeisterter Volkssportler und Mitbegründer des Volkssportvereins (VSV) 77, den Rundenlauf mit Musik ins Leben rief. Fuchs war auch beim 32. Mal wieder mit von der Partie, allerdings nur als Zuschauer. Der Bornaer Heimatschriftsteller sah, wie zahlreiche Läufer mehr oder weniger gemächlich ihre Runden im Station drehten und pro Lauf mit einer Zwiebel belohnt wurden. Vorbei sind die Zeiten, als es beim Zwiebellauf noch um Platz und Sieg ging, erklärte Jens Benndorf vom Organisationsteam des VSV. Dabei sein ist alles. Immerhin: Ein guter Läufer schaffe zwölf, 13 Runden innerhalb der einen Stunde, die der Zwiebellauf insgesamt dauert, sagte Benndorf weiter. Beim Zwiebellauf wurden am Ende 1458 Teilnehmer gezählt. Eine beachtliche Zahl, aber kein Rekord. Den gab es vor drei Jahren, als sich 1976 Läufer in Bewegung setzten.

DJ Ötzi und die Holzhäuser Spatzen

Das Programm auf der Marktbühne wurde am Mittwoch von den Holzhäuser Spatzen eröffnet. Bis zum späten Abend standen ein DJ-Ötzi-Double und der Carnevalverein Wyhratal ebenso auf der Bühne wie die Bornaer Tanzelfen und die Quertänzer der Musik-und-Kunstschule „Ottmar Gerster“. Zum Finale des Einheitstages gab es eine Michael-Jackson-Tribute-Show.

Freibier schmeckt am besten

Zu den Traditionen des Stadtfestes, dessen Ursprünge auf den 3. Oktober 1990 zurückreichen, den Tag der Wiedervereinigung, gehört längst auch der Anstich eines Bierfasses. Zwei Schläge benötige Oberbürgermeisterin Simone Luedkte (Linke) und darf sich damit tatsächlich auf Augenhöhe mit den Münchner Rathauschefs bei der Eröffnung des Oktoberfestes fühlen. Und im Nu bildete sich eine Schlange von Leuten, denen Freibier am besten schmeckt. Etwa Karl-Heinz Miers, leidenschaftlicher Schallplattensammler aus Berlin, der schon seit Jahrzehnten in Borna zu Hause ist, und Hartmut Minkus, der die Oberbürgermeisterin ob ihres Geschicks beim Fassanstich lobte.

Käsehäppchen und Nusskuchen

Das Bornaer Stadtfest ist auch eine Art Schaulaufen von Vereinen, die sich in der Reichsstraße präsentierten. Wie in jedem Jahr dabei – der Verein für Städtepartnerschaften mit seinem Vorsitzenden Walter Dietzschold und dem langjährigen Ortsgruppenvorsitzenden der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie (IGBCE), Hartmut Hieckmann. Mit Blick auf die Reise des Vereins im Juni in die französische Partnerstadt Etampes standen für Passanten leckere Käsehäppchen sowie Wein bereit. Essen anderer Art gab es bei der Interkulturellen Frauengruppe am Stand von Bon Courage. Dort hatten Flüchtlingsfrauen eine Reihe exotischer Speisen vorbereitet, erklärte Khadija Ouali von der Frauengruppe. Die Palette reichte von Käsekuchen und Nusskuchen bis hin zu Börek, eine türkische Spezialität, die es sowohl süß als auch herzhaft, also mit Fleisch, gibt.

Gerätekraftwagen und Alter Bahnhof

Das Technische Hilfswerk (THW) hatte seine Werkzeugkiste mit. „Einen Gerätekraftwagen“, wie Zugführer Marco Leipert erläutere. „Darin haben wir vom Schraubenschlüssel bis zur Kettensäge praktisch alles“, inclusive Krankentrage. Bei der Freien evangelischen Gemeinde Borna (FeG) präsentierten sich Rita Merkel und Katja Senier mit Gesang und luden zu den Kinder-Lego-Tagen mit Musik am 11. Oktober bei der FeG in der Altstädter Gasse ein. Vor dem Stand der Bornaer Modelleisenbahner war ein riesiges Modell des Alten Bahnhofs zu sehen, der sich einst in der Lobstädter Straße dort befand, wo heute der Discounter Lidl seiner Filiale hat. Zu sehen außerdem ein Modell, anhand dessen sich mit einem Heißluftmotor das Prinzip der Dampfmaschine erklären lässt, wie Frank Feldmann, leidenschaftlicher Modelleisenbahner schon seit Jahrzehnten und auch Linken-Stadtrat, erläuterte.

Ladesäulen für Elektroautos

Trotz des Wetters wurde der Markt gegen Mittag voller. Hinter dem Behördenzentrum wurden zwei Ladesäulen offiziell übergeben, mit denen die Städtischen Werke Borna (SWB) ihren Beitrag zum Ausbau der Elektromobilität leisten wollen. Dort sind zwei Parkplätze ausschließlich Elektrofahrzeugen zum „Tanken“ vorbehalten, wie SWB-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt erklärte. Und weiter. „Die wettbewerbsfähigen Modelle der Autohersteller können kommen.“ In der Brauhausstraße waren deshalb auch zahlreiche E-Autos vorgefahren. Insgesamt gibt es nunmehr in Borna fünf Stellen, an denen Strom in Autos fließen kann: neben dem Parkplatz hinter dem Behördenzentrum auch am Bahnhof, auf der Apfelwiese und Am Wilhelmschacht. Eine weitere Station soll am Krankenhaus entstehen.

Donnerstag Herbstkino zum Stadtfest

Es ist noch lange nicht Schluss mit dem Hochbetrieb in der Innenstadt, zu dem auch der Rummel in der Mühlgasse und hinter dem Behördenzentrum gehört. Donnerstagabend gibt es Herbstkino auf dem Markt, wenn ab 19.30 Uhr der Streifen „Urlaubsreif“ mit Drew Barrymore und Adam Sandler zu sehen ist. Freitag und am Sonnabend geht es beim Oktoberfest in zwei Partyzelten auf dem Gelände des vormaligen Blauen Hecht jeweils ab 19 Uhr bayerisch zu. Am Sonnabend findet der LVZ-Autoherbst statt, bevor das Stadtfest am Sonntag mit einem Stadtfesttrödelmarkt endet.

Von Nikos Natsidis