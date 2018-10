Trages

Viele verborgene Talente zeigten sich zum Fischerfest in Trages der Öffentlichkeit. Denn im Festzelt hatte sich zum Auftakt am Freitag auch die „Gastspieldirektion Trages“ angekündigt, eine Gruppe, die seit mittlerweile 22 Jahren im Ort für Lachsalven sorgt.

Zur Galerie Das Festzelt war voll, das Programm gut gefüllt – in Trages wurde Fischerfest gefeiert.

Gegründet wurde die bunte Truppe einst von Petra Hammer. „Damals sollte zum Dorffest eine Nachtwäsche-Modenschau kommen, die dann aber kurzfristig abgesagt wurde. Da sind wir einfach ins kalte Wasser gesprungen und nahmen das selbst in die Hände“, erinnert sie sich. „Inzwischen haben wir 22 Jahre durchgehalten, immer neue Programme einstudiert, nie etwas doppelt gemacht.“ Das Erfolgsgeheimnis: Es gibt für alle Altersgruppen etwas.

Gastspieldirektion hat keine Nachwuchssorgen

Geprobt wurde dafür auch diesmal schon weit vor dem Fischerfest. „Wir sitzen dann auch mal bis Mitternacht und tüfteln. Die Ideen gehen uns nicht aus.“ Zu Beginn bestand die Gastspieldirektion nur aus Erwachsenen, mittlerweile gehören auch Kinder dazu. „Nachwuchssorgen haben wir nicht, einige Frauen kommen sogar aus Thierbach zu uns.“ Keine Frage, dass dann bei den Auftritten auch mal die ein oder andere Panne vorkommt. „Doch das merkt meist niemand, denn es weiß ja sowieso keiner von den Zuschauern, wie das Programm eigentlich sein sollte“, gab sich Petra Hammer gelassen. Für die spätere Auswertung werden alle Auftritte mit der Videokamera dokumentiert. Nun sei erst mal Pause – im nächsten Frühjahr werde dann das nächste Programm in Angriff genommen.

Am kommenden Wochenende findet das 29. Fischerfest in Trages statt. Hier haben wir Euch den Ablauf des immer kunterbunten Programms. :) Gepostet von Klein Chicago • Was Kitzscher bewegt am Mittwoch, 24. Oktober 2018

Für viel Applaus sorgte auch das Programm der Dance Formation des TSV Kitzscher. „Wir haben fünf Gruppen, nur die Erwachsenen sind heute nicht mit dabei“, erklärt Leiterin Janice Raabe. Die jüngsten Tänzer sind gerade mal zwei Jahre, die ältesten 45. „Unsere Gruppen gibt es seit elf Jahren, der Andrang ist immer groß. Vor allem bei den Kleinkindern haben wir immer eine rege Nachfrage.“

Dance Company bereitet sich auf Wettbewerbe vor

Erfolge bleiben da nicht aus. Beim Mittweidaer Tanzfestival haben sich die beiden jüngsten Gruppen unlängst erste Plätze gesichert. Der unumstrittene Höhepunkt für die Formationen sei vor sechs Jahren die Teilnahme bei „Herzklopfen kostenlos“ gewesen. „Damals waren wir auch im Fernsehen zu sehen. Daran erinnern wir uns noch immer gern“, so Janice Raabe. Den nächsten großen Auftritt haben die Tänzerinnen bereits im Visier. Im November geht es zum Mittelsächsischen Tanzfest nach Döbeln. Dort werde dann das „Pink-Panther-Programm“ aufgeführt. Dazu gehört auch ein Dirndl-Tanz, der gerade in der Oktoberfestzeit immer wieder für viel Begeisterung sorge. Auch natürlich in Trages – hier ist der Auftritt der Dance Formation längst eine feste Größe beim Fischerfest.

Von Bert Endruszeit