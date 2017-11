Burggrafenpaar macht Michelwitz zur Faschingshochburg

Groitzsch/Michelwitz. Am Freitagabend stellt sich der Carnevalsverein „Schnaudertaler Burgnarren“ der zweiten Bewährungsprobe seiner 20. Saison. Nach dem gelungenen, aber kalten Faschingsauftakt auf dem Groitzscher Markt am 11.11. bringt die Truppe um CSB-Präsident Frank Neumann Frohsinn und gute Laune nun in den Landgasthof Michelwitz.

Das Burggrafenpaar Enrico I., der Hüter des Tores, und Josephine I., die Tanzende, halten Hof und lassen ihre Tanz-, Gesangs- und Kabarettgruppen für Unterhaltung sorgen. Einen Gastauftritt hat die Drumshow „Schwarz-Weiss“ der Groitzscher Spielleute. Die Veranstaltung, die einzige des CSB im Herbst, ist ausverkauft. Galas zum Vereinsjubiläum gibt es dann in der Hauptsaison am 27. Januar und 2. Februar 2018.

Von okz