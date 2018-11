Borna

Ab dem 9. Dezember werden die Bewohner der Siedlung Kesselshain, in der immerhin zwischen 250 bis 300 Leute zu Hause sind, besser an den Busverkehr angekoppelt. Das hat Landrat Henry Graichen Joachim Steinhäußer, dem Vorsitzenden des Siedlervereins Kesselshain, in einem Brief mitgeteilt.

Brief an den Landrat

Vorausgegangen war ein Schreiben des Siedlervereins an Graichen, den 100 Bewohner der Siedlung unterzeichnet hatten. Inhalt des Schreibens: Der Landrat solle sich für eine geringfügige Veränderung der Buslinie 279 stark machen, die von Borna nach Kitzscher und Geithain fährt, bisher aber nur an der B 176 und damit einen Kilometer entfernt von der Siedlung hält. Für ältere Kesselshainer jedenfalls entschieden zu weit.

Landrat Henry Graichen hat den Kesselshainern mitgeteilt, dass sie künftig besser an das Busnetz angebunden sind. Quelle: André Kempner

Busse kommen direkt in die Siedlung Kesselshain

Künftig steuern die Busse die Siedlung von Montag bis Freitag direkt an. Zumindest an Wochentagen. So hält der Bus, wenn er aus Borna kommt, insgesamt zwölf mal in der Siedlung. Viermal davon ist er als Schulbus unterwegs und damit nur an Schultagen: Der früheste Bus stoppt 6.39 Uhr in Kesselshain, das letzte Mal hält er 17.54 Uhr.

Richtung Borna neunmal wochentäglich

In Richtung Borna fahren die Busse wochentäglich neunmal – und zwar zwischen 7.11 Uhr und 17.26 Uhr. Drei der Busse sind Schulbusse.

Lasuv muss noch zustimmen

Das jedenfalls ist das Ergebnis von Gesprächen der Landkreisverwaltung mit der Thüsac. Allerdings muss die neue Regelung noch vom Landesamt für Straßenausbau und Verkehr (Lasuv) abgesegnet werden.

Von Nikos Natsidis