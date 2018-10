Borna

Am Ende war es nur eine Formalie – nach Svend Gunnar Kirmes wurde am Freitag auch Georg-Ludwig von Breitenbuch ins Rennen um die CDU-Mandate für die nächste Wahlperiode geschickt. Unter der Leitung von Landrat Henry Graichen nominierten die wahlberechtigten CDU-Mitglieder im Wahlkreis 23 Leipzig Land 1 von Breitenbuch mit 100 Prozent der Stimmen zu ihrem Direktkandidaten. Damit wird der erfahrene Landtagsabgeordnete aus Kohren-Sahlis auch am 1. September 2019 auf den Stimmzetteln stehen.

Europaabgeordneter zu Gast in Borna

Als Gast der Nominierungsveranstaltung war der Europaabgeordnete Peter Jahr im Bürgerhaus Goldener Stern, wo anschließend auch die Wahlen der Kandidaten für die Landesvertreterversammlungen, der Landesparteitage und Bundestage stattfand, berichtete der Kreisgeschäftsführer des CDU-Kreisverbandes, Gerhard Blume.

Oliver Fritzsche will Montag nachziehen

Die CDU im Landkreis Leipzig wird diese Woche zwei weitere Kandidaten benennen. Der Markkleeberger Oliver Fritzsche will sein Landtagsmandat im Wahlkreis 24 Leipziger Land 2 ebenfalls verteidigen; die Nominierungsveranstaltung findet Montagabend um 19 Uhr im Kleinen Lindensaal in Markkleeberg statt.

Zwei Bewerber im nördlichen Muldental

Zu einer Kampfkandidatur innerhalb der CDU kommt es im nördlichen Muldental. Kay Ritter und Stefan Müller wollen nächstes Jahr für die Partei zur Landtagswahl antreten. Jeder wirbt für sich. Im Wahlkreis 26 (Leipziger Land 4) haben die wahlberechtigten Mitglieder nach dem Rückzug von CDU-Frau Hannelore Dietzschold die Wahl zwischen dem Wurzener Kay Ritter (bislang Büro-Mitarbeiter von Dietzschold) und Stefan Müller, ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Trebsen. Die Nominierungs-Entscheidung fällt Dienstagabend, 19 Uhr, im Herrenhaus Röcknitz.

Von Thomas Lieb