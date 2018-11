Groitzsch

Eine doppelte Party feiert der Carnevalsverein „Schnaudertaler Burgnarren“ (CSB) am Abend des 17. November. Zum einen ist es die Auftaktveranstaltung der neuen Saison nach der Eröffnung, zum anderen zelebriert der CSB damit die Rückkehr an seine ursprüngliche Wirkungsstätte.

War er doch die meiste Zeit seiner knapp 21 Jahre vor allem im Sportlerheim an der Schletterstraße aktiv. Nach der Sanierung firmiert es seit Mai als „Maximilians Restaurant am Sportzentrum“, und die Burgnarren geben nun nach dem Michelwitzer Exil hier ihr Comeback.

Einige Vereinsmitglieder waren erkältet

Mit Aufbau und Dekoration haben die Faschingsjünger am Donnerstag begonnen, sagt Präsident Frank Neumann. Tags darauf stand die Generalprobe an. Aufgrund der Auswirkungen vom nasskalten 11.11. hatten unter der Woche einige Akteure mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, so der Vereinschef. „Wir hoffen natürlich, dass möglichst alle wieder fit sind für die Saisonpremiere.“

Der Karnevalsauftakt 2017 in Groitzsch - mit dem Groitzscher Carnevalsclub und den Schnaudertaler Burgnarren. Quelle: Dirk Hoffmann

Dann dürfte das Programm rund zwei Stunden dauern, schätzt Neumann. Er kündigt einen bunten Mix aus Tänzen, Gesang und Sketchen sowie weitere Showacts an. Über allem thront das neue Burggrafenpaar „Sven I. und Maria I. aus der Kreativschmiede“ mit seinen Knappen Leon und Louis, genannt „Die Identischen“. Die Eheleute Kuhlmann sind schon einige Zeit Mitglieder im Verein, verrät der Präsident. Ihre „Herkunft“ sei aus den Berufen und Hobbys Webdesign, Fotografie und Plakatgestaltung abgeleitet worden.

Restkarten für die Burgnarren gibt es an der Abendkasse

Wenige Restkarten gibt es wohl noch an der Abendkasse, meint Frank Neumann. Weiter geht es dann mit den „Schnaudertaler Burgnarren“ erst im neuen Jahr. Am 8. und 9. Februar 2019 richtet der CSB seine nächsten beiden Veranstaltungen aus – wieder im „Maximilians“. Tickets dafür sind aber bereits ab 19. November, 10 Uhr, im Zeitschriften- und Lottoladen Bomberg in Groitzsch erhältlich.

Von Olaf Krenz