Borna

Am Vorabend des internationalen Gedenktags für die Opfer des Holocaust gastieren gleich zwei preisgekrönte Chöre in der Stadtkirche Sankt Marien in Borna. Der Leipziger Synagogalchor ist dabei in der jüdischen, der Kammerchor Josquin des Préz in der christlichen Tradition beheimatet. Beide Sängergruppen werden von Ludwig Böhme geleitet, zusätzlich steht Tenor Falk Hoffmann auf der Bühne.

Im Konzert sollen Ausschnitte der CD „Klingende Toleranz“ geboten werden, die kürzlich über das Altenburger Label Querstand veröffentlicht wurde. Aufgezeichnet wurde eine Rekonstruktion eines Konzerts aus der Großen Gemeindesynagoge in Leipzig von 1926.

Werke jüdischer und christlicher Komponisten in Borna

Das historische Programm enthält Werke jüdischer und christlicher Komponisten, die gemeinsam von jüdischen und nichtjüdischen Musikern aufgeführt wurden. Nicht zuletzt deshalb ist es ein bedeutsamer Teil Leipziger (Musik-)Geschichte.

Zugleich gibt das Konzert in Borna Ausblick auf das diesjährige Gemeinschaftsprojekt beider Chöre: Mit dem Programm „Cantate l’Adonai – Singet dem Herrn“, das jüdische und christliche Psalmvertonungen aus drei Epochen vereint, soll in sächsischen Kleinstädten ein musikalisches Zeichen für Toleranz, gegenseitiges Verständnis und offenes Miteinander jenseits konfessioneller Grenzen gesetzt werden.

Werke von Salomone Rossi , Andreas Hammerschmidt , Heinrich Schütz

Zu hören sind Werke von Salomone Rossi, Andreas Hammerschmidt, Heinrich Schütz, Johann Sebastian Bach, Felix Mendessohn Bartholdy, Louis Lewandowski, Salomon Naumbourg, Salomon Jadassohn, Samuel Lampel, Arnold Mendelssohn, Eduard Birnbau und John Høybye.

Das Konzert findet am Sonnabend, den 26. Januar, in der Stadtkirche St. Marien in Borna statt. Die Veranstaltung wird von der Friede-Springer-Stiftung gefördert. Der Eintritt zum Konzert in Borna ist frei, es wird um Spenden gebeten. Beginn ist um 17 Uhr.

Von LVZ