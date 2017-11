Chorprojekt Together 2017: Röthas Kantor setzt auf Kraft vieler Stimmen

Rötha. Röthas Kantor Jihoon Song ruft auch in diesem Jahr wieder dazu auf, mit einem großen Chor das Adventsfest in der Stadt zu bereichern, das in diesem Jahr am 9. Dezember stattfindet. Am Sonnabend findet die erste Probe für das Chorprojekt „Together 2017“ statt.

Schon im vorigen Jahr hatte der Kantor auf diese Weise einen größeren Chor aus Kindern und Erwachsenen um den Kirchenchor herum formiert. Das möchte er in diesem Jahr gern wiederholen. Aufgerufen zum gemeinsamen Singen sind Kinder und Erwachsene von sechs bis hundert Jahren.

Proben finden bis zum 16. Dezember immer sonnabends statt. Ausnahme: Am 18. November findet ein gemeinsamer Ausflug mit dem Bus statt. Ansonsten proben von 10 bis 11 Uhr die Erwachsenen, ab 11 Uhr die Kinder und ab 11.30 Uhr alle gemeinsam. Danach gibt’s immer ein gemeinsames Mittagessen, für das die Mitglieder des Kirchenchores sorgen. Wer noch mehr singen möchte, den lädt der Kantor zur regulären Probe des Kirchenchores mittwochs 19 Uhr ein. Einstudiert werden Lieder verschiedener Stilrichtungen, darunter Swing, Jazz, Gospel und auch klassische Musik. Teilweise kommt dabei auch ein elektronisches Schlagzeug zum Einsatz.

Lohn der Mühe und des gemeinsamen Probens sind zwei wichtige Auftritte im Dezember. Am 9. Dezember steht der Chor „Together 2017“ auf der Bühne des Adventsmarktes auf dem Marktplatz, am 17. Dezember singt er in der Georgenkirche bei der Adventsmusik im Kerzenschein. Die beginnt 16 Uhr.

Von André Neumann