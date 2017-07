Christl und Paul Berthold aus Kitzscher feiern steinerne Hochzeit

Als Christl ihren Paul Berthold am 28. Januar 1950 heiratete, hatte sie die steinerne Hochzeit natürlich nicht im Blick. Doch nach 67,5 Jahren Ehe, schauen die Kitzscheraner auf ein erfülltes Leben zurück. Ihre fünf Kinder, sieben Enkel und drei Urenkel sehen sie als eine Bereicherung in ihrem Leben an.