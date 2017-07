Pegau. In der Einarbeitungsphase als Pegauer Citymanager befindet sich derzeit der Leipziger Uwe Kowski. Diese Position hat die Kommune im Zuge der Aufnahme der Altstadt in das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ geschaffen – zunächst auf ein Jahr befristet. Hauptziel ist es, den Bereich attraktiver zu gestalten und zu beleben, wobei der Citmanager ein Netzwerk der Akteure vor Ort aufbauen und als Mittler zwischen Bürgern und Stadtverwaltung agieren soll.

Nach der Ausschreibung im Februar hatten sich zwei Bewerber gemeldet. Mit ihnen gab es ausführliche Gespräche, an denen die Deutsche Stadtentwicklungs- und Gründungsgesellschaft (DSK), Pegaus Partner bei der Altstadtsanierung seit den 90er-Jahren, beteiligt war. Schließlich wurde das Büro Uwe Kowski Projektmanagement ausgewählt und vom Stadtrat beauftragt. Der Leipziger ist seit rund zehn Jahren in Stadtteil- und Quartiersprozesse eingebunden, unter anderem in Grünau.

Inzwischen beschäftigt er sich anderthalb Monate mit der Situation in Pegau. Leerstandsprobleme, Entwicklung von Marktangeboten und Veranstaltungen gehören zu seinem Aufgabenfeld. Nach den zwölf Monaten Laufzeit bis Ende März 2018 beabsichtigt die Stadt, das Citymanagement drei weitere Jahre durchzuführen, hieß es in der Ausschreibung.

Von okz