Regis-Breitingen/Haselbach

Start und Ziel sind zwar in der Westernstadt Haselbach, doch um Pferdestärken geht es nicht. Eingeladen sind am morgigen Sonntag vielmehr Radfahrer, die ihre Heimat auf neuen Pfaden (wieder-)entdecken wollen. Federführend haben Ralf Kügler vom Radsportverein AC Leipzig sowie Daniel Günther vom Verein Kohlebahnen Meuselwitz, der die Westernstadt betreibt, erneut die Zwei-Länder-Country-Touren-Fahrt organisiert. Die Strecke ist für diese siebte Auflage etwas modifiziert worden, führt aber wieder vom thüringischen Gelände durch die sächsische Kommune Regis-Breitingen (am Haselbacher See) zurück.

Country-Tour für Familien geeignet

Die Runde ist gut ausgeschildert und etwa 21 Kilometer lang, teilen die Veranstalter mit. Die Fahrt auf breiten Wegen im Kammerforst sei trotz einiger Anstiege auch für Familien geeignet. Kinder bis zehn Jahre starten kostenlos.

Anspruchsvolle kommen auch zum Zug

Am Ende jeder Runde könne jeder entscheiden, ob er einen schwereren Streckenabschnitt wählt. Dieser beinhaltet einige zusätzliche Wellen sowie einen knackigen Anstieg zum Seerundweg. Beim leichteren Stück kann auf dem oberen Seerundweg gemütlich ins Ziel gerollt werden. Dort erwarte die Teilnehmer ein reichhaltiges Büfett.

Abschluss mit Kohlebahn-Fahrt

Los geht es 9 Uhr. Besonders Sportliche können bis zu vier Runden drehen, heißt es. Gegen 12.30 Uhr wird – zur Erholung – eine Pendelfahrt mit der Kohlebahn nach Meuselwitz und zurück angeboten.

Von LVZ