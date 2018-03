Regiser Filiale: Discounter Norma dementiert Abschiedsgerüchte

Wenn der Sturmschaden beseitigt ist, kehrt Discounter Norma in seine Filiale in Regis-Breitingen zurück. Manager Wolf Krieger aus der Niederlassung Rossau widerspricht damit Gerüchten über einen Abschied des Händlers. Die Firma Köhler Bedachungen Frohburg bekommt das Gebäude in diesen Tagen regendicht.