Borna

Sie sind selten geworden, aber es gibt sie noch: Helfer in der Not. Karla Möckel aus Wyhra ist einem erst kürzlich begegnet und will sich an dieser Stelle bei ihm bedanken. „Denn das, was er getan hat, ist nicht selbstverständlich“, macht sie deutlich.

Autoschlüssel und Handy im verschlossenen Wagen

Möckel ist ein Missgeschick passiert, das andere auch schon einmal erlebt haben dürften. Als sie Anfang Oktober am späten Nachmittag vom Friedhof in Borna kam, musste sie feststellen, dass sie ihren Autoschlüssel im Auto vergessen hatte. Und das wiederum hatte sich selbst verriegelt. Weil auch ihr Handy im Wagen lag, konnte sie nicht einmal Hilfe rufen.

Hilfe ohne zu zögern

Ein Zufall half ihr in der Situation. In einem benachbarten Garten bat sie eine junge Frau um Hilfe. Und deren Mann Steffen war sofort zur Stelle. „Ohne eine Minute zu zögern, fuhr er mich nach Wyhra, um meinen Zweitschlüssel zu holen“, erzählt sie. Für ihn sei es eine Selbstverständlichkeit gewesen, ihr aus der Patsche zu helfen. „Es ist wirklich schön zu wissen, dass es noch so hilfsbereite Menschen gibt. Und deshalb will ich über die Zeitung ganz herzlich Danke sagen.“

Von Julia Tonne