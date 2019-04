Borna

Offenbar ein Kommunikationsproblem ist der Grund für die Absage des Street Food Festivals Ende Juni in Borna. So jedenfalls stellt sich die Lage dar, nachdem Veranstalter Daniel Heuer von der Magdeburger Street Art Event GmbH gegenüber der LVZ zu Protokoll gegeben hatte, dass die Veranstaltung ausfällt.

Die Stadt äußerte am Donnerstag ihr Bedauern über die Absage der dreitägigen Veranstaltung, bei der vom 28. bis 30. Juni an die 30 Foodtrucks mit exotischen Speisen und Getränken auf dem Bornaer Markt Station machen sollten. Zugleich erneuerte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) das Angebot, mit dem Veranstalter nach einem neuen Veranstaltungstermin zu suchen.

Initiative des Bornaer Gewerbevereins

Die Initiative, das große (Fr)Essen erstmals in Borna stattfinden zu lassen, geht auf den Bornaer Gewerbeverein zurück. Das bestätigt auch Jörg Faburg. Der Steuerberater gehört zu den Aktivposten im Gewerbevereinsvorstand. „Wir hatten die Idee dazu.“

Deshalb habe der Gewerbeverein den Kontakt zwischen der Street Art Event GmbH und der Stadtverwaltung hergestellt. „Wenn wir nachgefragt haben, wie es steht, war nur von Kleinigkeiten die Rede, die noch zu klären gewesen sind.“ Bis dann die Botschaft gekommen sei, dass die Veranstaltung doch nicht stattfindet.

Das Street-Food-Festival mit seinen lukullischen Angeboten aus 40 Nationen fällt dieses Jahr aus in Borna. Quelle: Thomas Kube

Nur zwei Läden am Bornaer Markt

Als Begründung für die Absage hatte die Agentur erklärt, dass es nicht möglich sei, den Zugang zu den Geschäften am Markt zu ermöglichen, wenn sie gleichzeitig darauf angewiesen sei, das Festgelände abzuriegeln, um einen kleinen Obolus von den Besuchern zu kassieren. Und, hier so Faburg, dürfte der Hase im Pfeffer liegen.

Weil die Agentur davon ausging, dass es am Markt womöglich an die 20 Läden gibt, habe sie die Segel gestrichen. Dass deren Zahl bei Lichte besehen eher überschaubar ist und unter dem Strich nur hätte Rücksicht auf zwei Geschäfte genommen werden müssen, (Ernsting’s family und das Blumengeschäft an der Ostseite), blieb offenkundig unerwähnt. Es habe sich wohl um ein Kommunikationsproblem gehandelt, so Faburg weiter.

Zugang zum Bornaer Markt wäre möglich gewesen

Denn der Zugang zu den real existierenden Geschäften am Markt hätte sich durchaus gewährleisten können, ohne auf eine Einzäunung des übrigen Geländes zu verzichten. Das, so hieß es am Donnerstag aus dem Rathaus, wäre „unproblematisch zu organisieren gewesen“. Eine Anfrage, „wo wir hätten vielleicht helfen können“, lag uns von keinem der Beteiligten vor“, so Oberbürgermeisterin Luedtke, „weder vom Veranstalter noch von Seiten des Gewerbevereins“. Zugleich hoffe sie, dass es noch die Möglichkeit gebe, „über einen neuen Termin – vielleicht auch an einem anderen Ort“ nachzudenken.

Ortstermin in Borna geplant

Allerdings hat sich das nach Überzeugung von Faburg zumindest für dieses Jahr erledigt. „Das wird nichts mehr.“ Dafür aber mit 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit im nächsten Jahr. Vermutlich wie für 2019 geplant am letzten Wochenende und damit zu dem Zeitpunkt, an dem früher das Sommerspektakel stattfand. Um den Termin langfristig abzusichern, soll es deshalb im Herbst mit dem Veranstalter einen Ortstermin geben.

Von Nikos Natsidis