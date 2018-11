Landkreis

Wurzen und Borna sind glückliche Kleinstädte. Das stellte zumindest die renommierte Wochenzeitung „Die ZEIT“ in Ihrer Ausgabe vom 25. Oktober fest (die LVZ berichtete). In einem Beitrag für die Rubrik „Deutschlandkarte“ wurden insgesamt 522 deutschen Städte mit einer Einwohnerzahl zwischen 10.000 und 20.000 Leuten in puncto Lebensqualität unter die Lupe genommen. Ausschlaggebendes Kriterium für die ZEIT-Redakteure: Eine „glückliche“ Kleinstadt sollte sowohl ein Gymnasium als auch ein Krankenhaus und eine Volkshochschule haben. Was zweifellos auf Wurzen und Borna zutrifft – über diese und andere „Glücksgründe“ haben wir mit Hannes Zacher gesprochen. Der Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie forscht an der Universität Leipzig zu den Themen Wohlbefinden und Zufriedenheit.

Herr Zacher, sind Sie schon mal in Borna oder Wurzen gewesen und danach mit einem Glücksgefühl nach Leipzig zurückgekehrt?

Ich war schon häufiger in diesen aber auch in anderen kleinen Städten rund um Leipzig. Mit meiner Familie komme ich viel in der sächsischen Provinz herum, wir schauen uns gerne Burgen und Schlösser an. Am Wochenende haben wir etwa den Gänsemarkt in Wermsdorf besucht und waren auf Schloss Hubertusburg. Ich komme da schon mit einem Glücksgefühl zurück.

Woran liegt das?

Einmal gibt es dort viel Natur – das ist ein schöner Anlass, um als Städter mal rauszukommen. Andererseits treffe ich dort auf viele glückliche Menschen, die sich stark mit ihrem Ort identifizieren, indem sie Märkte, Ausstellungen oder Feiern auf die Beine stellen und Traditionen pflegen. Insbesondere Heimatvereine sollte man nicht unterschätzen: Geteilte Werte und Rituale sind wichtig für das kollektive Wohlbefinden.

Ein gutes Miteinander in der Kleinstadt macht glücklich

Zu den Glückskriterien der ZEIT-Redakteure zählen Krankenhaus, Volkshochschule, Gymnasium. Halten Sie das für plausibel?

Die Kriterien sind sinnvoll, um die Grundversorgung abzubilden – die medizinische Versorgung und Bildungseinrichtungen gehören dazu, genauso aber Sicherheit, Nahversorgung und Mobilität. Es könnte aus meiner Sicht deshalb noch gefragt werden: Gibt es eine Polizeistation oder einen Einkaufsladen? Wie ist die Anbindung an den ÖPNV? Vereine und Kirchengemeinden sind ein weiteres Beispiel. Natürlich sollten die Grundbedürfnisse gedeckt sein – sozialer Zusammenhalt und Engagement sind aber genauso wichtig. Die Redakteure haben sich die am leichtesten zu erhebenden Kriterien rausgepickt.

Worauf kommt es aus Ihrer Sicht bei Kleinstädten also an?

Neben einer gewissen Grundversorgung sind Arbeitsplätze, kulturelle und sportliche Angebote sowie ein gutes Miteinander wichtig – alles, was Trostlosigkeit vermeidet und das Leben schöner und leichter macht. Generell kann man sagen: Gibt es eine hohe Identifizierung mit dem Ort und sozialen Zusammenhalt, sollte die Kleinstadt glücklicher sein.

Es kommt auf das Glück eines jeden Einzelnen an

Gibt es so etwas überhaupt – eine „glückliche“ Kleinstadt?

Es gibt durchaus glückliche und weniger glückliche Kleinstädte – entscheidend ist das Wohlbefinden eines jeden Einzelnen. Glück ist immer etwas Subjektives. Wenn es Krankenhaus oder Schule gibt, kann man nicht automatisch daraus schließen, dass das Individuum glücklicher ist; im Durchschnitt vielleicht schon, aber das individuelle Glück hängt noch von vielen anderen Faktoren ab.

Von welchen?

Lebt man in einer stabilen Beziehung, was für einer Tätigkeit geht man nach, ist es möglich, Teil einer Gruppe zu sein – hier sind vor allem Familien, Unternehmen und Vereine wichtig. Wenn Sie sich mit mehreren Gruppen identifizieren, sind Sie tendenziell glücklicher und erkranken weniger wahrscheinlich an Depression. Soziale Faktoren spielen eine große Rolle beim Thema Glück.

In dem ZEIT-Artikel ist nicht nur von Glück, sondern auch von dem Begriff Lebensqualität die Rede – was ist damit gemeint?

Lebensqualität ist vorhanden, wenn die Grundbedürfnisse gedeckt sind und es darüber hinaus soziales und kulturelles Engagement gibt. Glück ist definiert als hohe Lebenszufriedenheit gepaart mit einer positiven Stimmung. Zum Glück gehören auch persönliche Erfüllung und persönliches Wachstum. Dinge, die häufig aus negativen Erfahrungen resultieren. Man muss oft negative Erfahrungen machen, um einen Sinn im Leben zu erkennen.

Kleinstädter sind glücklicher als Großstädter

Sinkt wiederum die Lebenszufriedenheit, wenn das Krankenhaus, die Volkshochschule oder das Gymnasium in meinem Ort schließt?

Nicht automatisch, Menschen sind generell sehr anpassungsfähig. Wenn aber die Grundversorgung wie Krankenhäuser oder Schulen nicht mehr vorhanden sind, ist die Lebenszufriedenheit im Durchschnitt niedriger.

Von den insgesamt mehr als 500 erfassten Kleinstädten treffen nur auf 111 die genannten Kriterien zu – sind Kleinstädter generell unglücklicher als Menschen, die in großen Städten leben?

Nein, es gibt Studien, die das Gegenteil zeigen: Personen in Ballungszentren sind tendenziell unglücklicher als Menschen in Kleinstädten, weil sie sich gestresster und einsamer fühlen. Einsamkeit ist in Großstädten weitaus verbreiteter als in Kleinstädten, wo der soziale Zusammenhalt größer ist.

Heimatgefühle sind wichtig für das persönliche Glück

Auf unseren Facebook-Aufruf hin – Leser sollten uns Bilder ihrer Lieblingsplätze schicken – erhielten wir vor allem Landschaftsbilder. Fehlt der Faktor Natur in den ZEIT-Glückskriterien?

Die Bilderauswahl finde ich sehr interessant. Studien zeigen, dass frische Luft und Natur eine große Rolle für die Erholung spielen, die wiederum wichtig für das Wohlbefinden ist. Eine attraktive Naturumgebung kann also zum Glücksgefühl beitragen.

Inwiefern trägt das viel beschworene „Heimatgefühl" zum Glücksempfinden bei?

Wenn Sie sagen können: Das ist für mich Heimat, hier fühle ich mich zu Hause, spielt das eine große Rolle für das persönliche Glück. Dazu muss man nicht unbedingt lange an einem Ort gelebt haben. Psychologisch steht dahinter: Ich identifiziere mich mit dem Ort, in dem ich lebe, er ist ein Teil von mir. Kurz: Hier fühle ich mich zugehörig.

Von Maximilian König