Musik und Gesang, Chöre, Orchester und Tanz: Das Kulturrepertoire im Kulturhaus Böhlen ist vielfältig, nur eines fehlt. Theater. Das soll sich in absehbarer Zeit ändern. „Die Lücke wird endlich geschlossen“, sagt Kulturhausleiterin Christiane Fuhrmann. In den Herbstferien soll es eine Theaterprojektwoche geben, die wiederum Grundstein für eine feste Theatergruppe werden könne.

Seit Beginn ihrer Tätigkeit als Geschäftsführerin hofft Fuhrmann, eine solche auf die Beine zu stellen, nun sieht alles danach aus, dass es gelingt. Aus dem Topf für kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche vom Kulturraum Leipziger Raum kommt die entsprechende Finanzierung, mit Hilfe derer zwei Theaterpädagogen die Ferienwoche gestalten werden.

Gedacht ist das Projekt für Schüler der dritten und vierten Klassen über Böhlens Grenzen hinaus. So sei es denkbar, unter anderem die Kinder aus den Horten in Espenhain und Rötha mit einzubinden. „Denn auch von dort kamen in der Vergangenheit Anfragen, ob es denn Angebote in den Ferien gebe“, sagt Fuhrmann.

Kinderbücher als Vorlage für Theaterstück in Böhlen

Nach bisherigen Planungen arbeiten die Schüler in zwei Gruppen und lernen verschiedene Akte für ein und dasselbe Stück. Welches das sein wird, steht laut Fuhrmann allerdings noch nicht fest. Vielmehr sollen sich die Nachwuchsschauspieler selbst eines einfallen lassen. Sich beispielsweise von einem Kinderbuch inspirieren lassen. Nach der Trainingswoche wird das Stück uraufgeführt, weitere Aufführungen könnten folgen.

Vor Kindern aus Böhlen und Großdeuben wurde hier das Stück 'Alle Kühe fliegen hoch' im Kulturhaus Böhlen aufgeführt. Quelle: Andreas Döring

„Die Idee ist grandios, wir haben richtig Lust darauf“, macht die Kulturhausleiterin deutlich. Ihr Team stehe dem Projekt mehr als aufgeschlossen gegenüber und hoffe auch auf eine Fortführung über die Ferienwoche hinaus. Der Kulturraum, der die Suche nach den Theaterpädagogen übernehme, habe eine Anschlussfinanzierung bislang nicht ausgeschlossen.

Theaterveranstaltungen durch die Landesbühnen Sachsen

Zwar gebe es regelmäßig Theaterveranstaltungen im Haus, beispielsweise durch die Landesbühnen Sachsen, die für die Grundschüler spielen, aber eben keine Theatergruppe, die selbstständig agiere.

Eine Herausforderung allerdings bleibt: die Suche nach einem Probenraum. Fuhrmann hofft, dass die neu entstehende Theatergruppe künftig auf Räume im Südflügel zurückgreifen kann. Der müsste bis dahin allerdings umgebaut worden sein.

Von Julia Tonne