Region Borna

Die Arbeitswoche neigt sich dem Ende entgegen und so langsam steht die Frage im Raum: Was mache ich am Wochenende? Angesichts der winterlichen Temperaturen wirken ein paar entspannte Stunden auf dem Sofa verführerisch. Doch die Region steht trotz eisigem Frost nicht still und es gibt wieder einiges zu unternehmen. Die LVZ liefert den Überblick über ausgewählte Veranstaltungen in Borna.

Freitag

Das Kulturhaus in Böhlen lädt zum 3. Anrechtskonzert des Leipziger Symphonieorchesters in der Leipziger Straße 40 ein. 19.30 Uhr gehts los.

Das Neujahrskonzert des Leipziger Symphonieorchester war ein phantastischer Erfolg und ruft nach einer neuen musikalischen Tradition in der Stadt Taucha. Zum vormerken: 12. Januar 2020 zur nächsten Auflage. Gepostet von Tobias Meier - Bürgermeister in Taucha am Sonntag, 13. Januar 2019

Neujahrsempfang der Stadt Böhlen im Kulturhaus Böhlen. Hier: das Leipziger Symphonie Orchester unter Leitung Dirigent Wolfgang Rögner. Quelle: Andreas Döring

Das Wochenende läutet das Gymnasium „Am Breiten Teich“ in Borna mit einem Tag der offenen Tür in das Gebäude Am Breiten Teich 4 ein. Von 16 bis 19 Uhr können interessierte zukünftige Schüler und ihre Eltern die Bildungseinrichtung unter die Lupe nehmen und mit derzeitigen Schülern und Lehrern ins Gespräch kommen.

Neben dem Gymnasium öffnen noch weitere Schulen in Borna und Umgebung am Freitag ihren Türen:

Dinter-Oberschule Borna, Dinterplatz 3, von 17 bis 19.30 Uhr

Oberschule Groitzsch, Südstraße 30, 14.30 bis 17.30 Uhr

Wiprecht-Gymnasium Groitzsch, Am Gymnasium 1, 15 bis 18 Uhr

Oberschule Regis-Breitingen, Schulstraße 9, 17 bis 19 Uhr

Mehr zum Thema Diese Oberschulen und Gymnasien gibt es in der Region Borna

Am Freitag öffnen viele Schulen in der Umgebung ihre Türen für interessierte Schüler und deren Eltern. Quelle: Günther Hunger

Beim einem Lagerfeuer auf dem Sportplatz in Breitenborn werden um 19 Uhr in gemütlicher Runde die letzten Weihnachtsbäume verbrannt, für Essen und Trinken ist gesorgt.

Weitere Veranstaltungen am Freitag Bad Lausick: Puppentheater – Der kleine Rabe und sein Freund, Haus Herrmannsbad im Kurhaus, Badstraße 35, 16.30 Uhr Langenleuba-Oberhain: Wilde Tiere, Wüste und ein Blütenmeer – Vortrag mit Film über eine Reise von Kapstadt über Namibia bis nach Botswana, Webers Gasthof, Am Gasthof 3, 19.30 Uhr Linda/ Kohren-Sahlis: Tanzabend, Ausflugsgaststätte Lindenvorwerk, Linda Nr. 33, Saal, 20.30 Uhr

Sonnabend

Unter dem Motto „Winter im Wald“ lädt die Ökologische Station Birkenhain um 13.30 Uhr zur Familienwanderung rund um den Lerchenberg mit Christin Berndt ein. Die Idee: Spielerisches und sinnliches Entdecken in der winterlichen Natur – für Groß und Klein. Eine Anmeldung ist erforderlich: 03433 741150. Treffpunkt: Parkplatz – Am Lerchenberg.

Fühlen sich wohl auf dem Gelände der ökologischen Station Birkenhain: Schwarze Zackelschafe. Quelle: Andreas Döring

Im Sporthaus Elstertrebnitz ist ab 19 Uhr die Aprés-Ski-Party mit DJ Steph und einem Roland-Kaiser-Double.

Auch am Samstag öffnet eine Schule ihre Türen: Die Paul Guenther Oberschule in Geithain. Von 10 bis 12 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, sich in der Schillerstraße 13 zu informieren.

In der Säulenhalle in Pegau ist am Samstag Taubenmarkt – von 8 bis 11 Uhr in der Untermühle 3.

Der Taubenmarkt in Pegau. Quelle: Jens Paul Taubert

Weitere Veranstaltungen am Samstag Kitzscher: 11 Years Village Club, Rittersaal, Bornaer Straße 21, 22 Uhr, Einlass für Personen ab 16 Jahre Lunzenau: Vernissage: Lieblingsstücke: Fahrrad, Filzschuh, Feuerwerk – Vom Briefkasten bis zur Badewanne, von der Kinderzimmerlampe bis zum Kuschelsofa, Schloss Rochsburg, Schloßstraße 1, 11 Uhr Markkleeberg: 3. Anrechtskonzert des Leipziger Symphonieorchesters, Rathaus, Rathausplatz 1, Großer Lindensaal, 19.30 Uhr: Ostwind

Sonntag

Oldtimerfreunde treffen sich in Terpitz. Quelle: Andreas Dšring

Oldtimer-Fans treffen sich: Im Vereinshaus des Oldtimervereins Kohren-Sahlis/Terpitz ist 10 Uhr der Stammtisch für alle Vereinsmitglieder und Oldtimerfreunde.

Flohmarktzeit in Thierbach. Quelle: Archiv

Für alle, die auf der Suche nach kleinen Schätzen sind: In Thierbach ist von 9 bis 14 Uhr im Vereinshaus Elia-Verein, Landstraße 16, Trödelmarkt.

Weitere Veranstaltungen am Sonntag Borna: 3. Anrechtskonzert des Leipziger Symphonieorchesters, Stadtkulturhaus, Sachsenallee 47, 18 Uhr: Ostwind Linda: Tanz für Junggebliebene, Ausflugsgaststätte Lindenvorwerk, Linda Nr. 33, Saal, 15 Uhr Bad Lausick: Stadtführung „Unsere Stadt Bad Lausick“, Kurpark, Kurparktor: Parkstraße, 9.30 Uhr Ballendorf: Kinderfasching des Ballendorfer Carnevalsclubs, Gasthof Haus 16, Alte Dorfstraße 16, 14.30 bis 17 Uhr

Von LVZ