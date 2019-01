Elstertrebnitz

Als kleinste eigenständige Kommune im Landkreis Leipzig mit annähernd 1300 Einwohnern hat Elstertrebnitz im neuen Jahr wieder Großes vor. Der ehrenamtliche Bürgermeister David Zühlke ( CDU) krempelt schon mal die Ärmel hoch.

David Zühlke führt die Gemeinde Elstertrebnitz als ehrenamtlicher Bürgermeister. Quelle: privat

Bevor im Frühjahr die ersten Baufirmen in Elstertrebnitz anrücken: Worunter können Sie 2018 ein Häkchen machen?

Wir haben alles geschafft, was wir uns vorgenommen hatten: den Kanalbau in Oderwitz, den Bau von acht Stellplätzen für die Kindertagesstätte, die Erschließung und den Verkauf aller Baugrundstücke im Wohngebiet I.

Seit 2016 haben wir insgesamt 25 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 3,3 Millionen Euro in die Infrastruktur von Elstertrebnitz investiert. Darauf können wir als kleinste Kommune im Landkreis wirklich stolz sein.

Geht es 2019 nahtlos weiter?

Im Vordergrund steht der Um- und Ausbau unseres Kindergartens Knirpsenland. Die Erweiterung schlägt mit rund 360.000 Euro zu Buche, aber davon werden 288.000 Euro über Fördermittel bezahlt, den Rest trägt die Gemeinde aus der eigenen Tasche. Ein finanzieller Kraftakt für uns, aber wir haben das Ziel, den Ort gerade für junge Familien mit Kindern noch attraktiver zu machen. Dazu gehören natürlich ausreichend Krippen- und Kindergartenplätze. Im Moment kann die Einrichtung 68 Mädchen und Jungen von null bis sechs Jahren aufnehmen, nach dem Umbau kommen zwölf Krippenplätze dazu. Spätestens im September wollen wir Vollzug melden.

Wie hat sich die Einwohnerzahl von Elstertrebnitz verändert?

Sie liegt stabil zwischen 1280 und 1300. Im vergangenen Jahr wurden acht Geburten registriert, sechs Mädchen und zwei Jungen, und auch dieses Jahr ist schon ein kleiner Elstertrebnitzer zur Welt gekommen.

Das Wohngebiet I erwies sich als Volltreffer, alle Baugrundstücke sind verkauft. Sie weitere Gebiete in Planung?

Ja, es gibt die Idee für ein neues Wohngebiet mit rund 20.000 Quadratmetern im Ortsteil Trautzschen. Das gemeindeeigene Gelände liegt im Moment noch brach, es ist eine Grünfläche, die mit wenigen Bäumen bewachsen ist. Doch vor 2020/21 wird hier nichts passieren. Erst muss der Regionalplan des Landkreises geändert werden, denn momentan ist das Areal noch als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen.

Was steht 2019 weiter auf der Agenda?

Zusammen mit dem Abwasserzweckverband „ Weiße Elster“ und dem Trinkwasserzweckverband Borna wollen wir den Kanal- und Straßenbau in Oderwitz voranbringen. Das Vorhaben verschlingt fast 500.000 Euro und ist die vorletzte Maßnahme innerhalb unseres Abwasserbeseitigungskonzeptes. 2020 folgt der Abschnitt 7.3 und dann ist Elstertrebnitz komplett an das öffentliche Abwassernetz angeschlossen. Abgesehen von einigen wenigen Grundstücken in den Außenbereichen, aber das ist im öffentlich-rechtlichen Vertrag so festgehalten.

Was steht noch auf Ihrer Liste?

Der Gerätehausanbau für den zweiten CBRN-Erkundungskraftwagen des Landkreises Leipzig. CBRN steht für chemisch, biologisch, radioaktiv und nuklearer Erkunder. Der Anbau kostet rund 120.000 Euro und wird vom Landkreis mit 75 Prozent gefördert. Wir rechnen schon bald mit einer Baugenehmigung und können in die öffentliche Ausschreibung gehen.

Außerdem ist ein neuer Radweg im Ortsteil Eulau vorgesehen, Kostenpunkt 140.000 Euro. Hier gibt es Fördermittel zu 90 Prozent. Und wir freuen uns über eine neue Schaukel für den Kindergarten, die über den Nachbarschaftsvertrag komplett bezahlt wird.

Also alles im grünen Bereich in Elstertrebnitz?

Finanziell wird ein sehr schweres Jahr für die Gemeinde. Aufgrund einer einmaligen Gewerbesteuernachzahlung 2018 gelten wir als „reiche“ Kommune und müssen 50.000 Euro Reichensteuer abführen. Parallel dazu gibt es keine Schlüsselzuweisungen vom Land, wir sind also komplett auf Null gesetzt. Das macht es nicht einfacher und hindert gerade kleinere Gemeinden daran, ihre Maßnahmen umzusetzen.

Aber Sie schaffen das?

Wir wirtschaften gut und haben starke Partner an unserer Seite. An dieser Stelle möchte ich noch mal einen Dank an alle Gewerbetreibenden im Ort für ihr Engagement sagen. Unser Bestreben bleibt es weiterhin, alle Vereine im Ort zu unterstützen. Da soll es keine Abstriche geben.

Noch ein Wort zur eigenen Grundschule und zum Hort. Wie realistisch sind beide Ideen?

Wir hatten die Absicht, wieder eine Grundschule oder eine Zweigstelle in Elstertrebnitz zu errichten. Aber leider sprechen die Geburtenzahlen und einige bauliche Gegebenheiten im Moment dagegen. Das Projekt liegt erstmal auf Eis.

Dafür ist der Hort umso realistischer. Wir haben bereits 110 Eltern angeschrieben und gefragt, ob sie ihr Kind im neuen Hort in Elstertrebnitz betreuen lassen würden. Gegenwärtig erfolgt die Auswertung, aber es wird noch eine zweite Befragung geben. Die Entscheidung soll schon in den nächsten Tagen fallen. Vorgesehen ist ein separater Bereich innerhalb der Schule für Lernförderung.

Von Kathrin Haase