Elstertrebnitz

Dramatische Stunden erlebten am Mittwochabend die Mieter eines Mehrfamilienhauses im Elstertrebnitzer A-Dorf: Zwischen der ersten und zweiten Etage stürzte plötzlich eine Zimmerdecke auf drei Quadratmetern ein und Wasser lief ungehindert die Wände runter. Verletzt wurde dabei niemand, doch aufgrund des Krachs vermutete die Familie in der unteren Wohnung zunächst eine Explosion. Kurz nach 21.30 Uhr alarmierte sie die Rettungsleitstelle. Innerhalb weniger Minuten waren die Kameraden aus Elstertrebnitz mit zwei Fahrzeugen, Pegau mit zwei Fahrzeugen sowie der Drehleiter aus Groitzsch vor Ort, auch die Polizei und ein Rettungswagen eilten an das Unglückshaus.

„Der erste Verdacht einer Explosion hat sich zum Glück nicht bestätigt. Es kam anfangs etwas dramatischer rüber, als es letztlich war“, berichtet Marco Becher, Stadtwehrleiter in Pegau. In der leerstehenden Wohnung in der zweiten Etage habe es vermutlich schon vor einiger Zeit einen Rohrbruch in der Abwasserleitung gegeben. Durch das austretende Wasser – und Fäkalien – löste sich die Gipskartondecke auf und war zusammen mit dem kaputten Abflussrohr runtergebrochen.

Die Feuerwehren brachten den Wasserfluss zum Stoppen und übergaben das Haus an die zuständige Immobiliengesellschaft. Nach etwa einer Stunde war ihr Einsatz beendet. Die Mieter der beschädigten Wohnung wollten über Nacht nicht dort bleiben und sind vorübergehend woanders untergekommen.

Von Kathrin Haase