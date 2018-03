Defekte Markierungen bremsen Verkehr auf Autobahnzubringer zur A 72 aus

Borna. Tausende Autofahrer fluchen seit Mittwochabend vor Borna im Stau. Weil an der Ampelkreuzung in Kesselshain, am Abzweig von der B 95 auf den neuen Autobahnzubringer, der Verkehr auf eine Fahrspur reduziert wird, gehen zwischen Eula und Kesselshain bis zu 20 Minuten zusätzlich drauf. So meldete es der Verkehrsfunk.

Frost hat offensichtlich Fahrbahnmarkierung abgelöst

Und das ohne einen auf den ersten Blick erkennbaren Grund. Hinter der Ampelkreuzung ist die linke Fahrspur für gut 100 Meter mit Barken abgesperrt, hinter der Brücke über die künftige A 72 stehen wieder beide Spuren zur Verfügung. Von einer Baustelle auf der Straße ist nichts zu sehen.

Schuld am Dilemma sollen gelbe Fahrspurmarkierungen sein, die sich durch den Frost abgelöst haben. Die gelben Streifen werden im Baustellenbereich genutzt und sind nur aufgeklebt. Die Stadt Borna als zuständige Verkehrsbehörde hat offenbar aus Sicherheitsgründen gegenüber dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) angeordnet, die Fahrbahn auf eine Spur zu reduzieren.

Allerdings kann das Lasuv noch nicht genau sagen, wie lange der Zustand andauern wird. Werden die Markierungen bei Frost und Feuchtigkeit geklebt, würden sie nicht lange halten, deutet Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert an, dass man auf günstigere Bedingungen warten wolle. Der verkehrsrechtlichen Anordnung der Stadt Borna müsse die Straßenbaubehörde aber folgen.

Neuer Bauabschnitt beim Autobahnbau

Auf diesem Abschnitt rollt in den nächsten Monaten der Verkehr einspurig. Quelle: André Neumann

Autofahrer, die in Richtung Chemnitz unterwegs sind können sich mit dem jetzigen Stau schon mal auf das einstimmen, was ihnen ab Sonnabend in den kommenden Monaten bevorsteht. Wegen des Baus der Autobahntrasse bei Borna wird dann nämlich wie berichtet der Verkehr auf der Behelfsstrecke ab der Ampelkreuzung an der Sana Klinik auf eine Spur je Richtung reduziert. Voraussichtlich bis Ende Juni. Die Verengung werde laut Siebert vor der Kreuzung erfolgen. Was zu einem ähnlichen Rückstau führen dürfte, wie er jetzt zu erleben ist, nur rund einen Kilometer später.

Von André Neumann