Borna

Eigentlich stand alles fest: Aldi errichtet seinen neuen Markt an der Ecke Sachsenallee/ Leipziger Straße. Doch nun zeichnen sich neue Entwicklungen ab. Weil der Konzern sein bevorzugtes Grundstück am Breiten Teich wegen heftiger Gegenwehr nicht bekommen hat (die LVZ berichtete), aber dennoch den Blick auf Bornas Grüne Oase nicht missen will, kommt der Breite Teich nun zu Aldi. Gewissermaßen jedenfalls.

„Es gibt die Überlegungen, einen Flusslauf vom Teich zum Aldigrundstück zu schaffen“, sagt Aldiplaner Friedmar Thiele. Mit Bornas Oberbürgermeisterin seien erste Gespräche dazu bereits gelaufen. Und die zeigt sich begeistert von der Idee. „Es wäre eine gute Gelegenheit, das grüne Herzstück der Stadt zu vergrößern und noch attraktiver zu gestalten“, sagt Simone Luedtke (Linke). Rückendeckung für das Vorhaben kommt auch fraktionsübergreifend aus dem Stadtrat.

Breiter Teich in Borna: Bald kann man hier bei Aldi einkaufen. Quelle: Julia Tonne

Plan des Flusslaufes stimmt alle Fraktionen zufrieden

„Für uns ist das eine grandiose Idee, denn wir hätten Aldi ja schon gerne am Breiten Teich gesehen“, sagt SPD-Fraktionsvorsitzender Oliver Urban. Schon früh hatten sich die Sozialdemokraten für die Ansiedlung Aldis am Breiten Teich ausgesprochen – ebenso wie die Linken – , aber an der Kritik von Seiten der CDU, der Bürger für Borna und an den Bornaern selbst kamen sie damit nicht vorbei.

Wegen der heftigen Gegenwehr rückte Aldi schließlich von seinen Plänen ab – um nun eben einen neuen Vorschlag vorzulegen, der zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und alle glücklich machen dürfte.

Der Breite Teich in Borna gilt als grüne Lunge der Stadt. Quelle: Julia Tonne

Das Konzept sieht derzeit vor, einen Flusslauf zwischen Volksplatzgelände und Stadtkulturhaus anzulegen, eine Genehmigung von Seiten der Landestalsperrenverwaltung stehe laut Luedtke zwar noch aus, allerdings habe es schon erste Hinweise gegeben, dass mit dieser in absehbarer Zeit zu rechnen sei.

Eingebunden werden muss auch das städtische Bauamt, schließlich müssen für das Vorhaben sowohl die Teichstraße als auch die Röthaer Straße an der entsprechenden Flussstelle höher gelegt werden. „Das dürfte aber mit Brücken zu bewältigen sein“, gibt sich die Rathauschefin zuversichtlich.

Investitionssumme kommt aus Fördertöpfen und von Aldi selbst

Mit rund 3,2 Millionen Euro wird die Umsetzung zu Buche schlagen. Das aufzubringende Geld stammt zum einen aus dem Fördermitteltopf „Stadtumbau“, zum anderen steuert Aldi einen großzügigen Betrag bei. Und auch die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft hat eine „höhere Summe“, wie Geschäftsführer Jan Czinkewitz betont, in Aussicht gestellt. Schließlich könne das Unternehmen zukünftig „Wohnqualität am Wasser“ anbieten.

Vielleicht wird ja mit der Realisierung noch ein Traum vieler Bornaer wahr, die sich Gondeln auf dem Breiten Teich, wie es sie einst gab, wünschen. Zum endgültigen Glück fehlt dann nur noch ein Drive In für Kanuten und Paddler. Die Stadt selbst hat mit dem Vorhaben noch ein anderes Ziel vor Augen: eine erfolgreiche Bewerbung um die Landesgartenschau. „Es muss ja dann auch ein Areal für Wasserpflanzen geben“, sagt Luedtke.

Von LVZ