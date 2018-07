Rötha

Wenn es um den Schlosspark und den Schlossteich in Rötha geht, haben die Mitglieder des Fördervereins „Rötha – Gestern. Heute. Morgen.“ immer wieder das Jahr 2020 im Blick. Dann wird es 350 Jahre her sein, dass der Park von den Schlossgärtnern der Adelsfamilie von Friesen angelegt wurde.

Verein will bis zum Jubiläum einiges erreichen

Der Verein möchte bis dahin mit der Neugestaltung des Parkes ein gutes Stück vorangekommen sein. Weil der ein Herzstück der Stadt und bei vielen Röthaern augenscheinlich beliebt ist. Und weil er in gartenbau-kultureller Hinsicht „keine Selbstverständlichkeit für sächsische Verhältnisse ist“, wie Vereinsvorsitzender Walter Christian Steinbach sagt. Immerhin habe sich dieser Park über drei Jahrhunderte hinweg in der Hand einer Familie befunden.

Zunächst stand Schlosspark gar nicht im Fokus

Dabei stand der Park noch lange nicht auf der Agenda, als sich der Förderverein gründete. Das passierte nämlich im Zusammenhang mit den Feierlichkeiten anlässlich 200 Jahre Völkerschlacht. Schloss Rötha war bekanntlich 1813 Hauptquartier der Verbündeten gegen Napoleon. Der Verein kümmerte sich darum, dass das so genannte Verbündetenzimmer, in dem sich Kaiser Franz I. von Österreich, Zar Alexander I. von Russland und König Friedrich Wilhelm III. von Preußen berieten, nach Rötha zurück kam. Möbel, Kunstgegenstände, Porzellan, Wappenbecher, Dokumente und Urkunden sind seitdem in einer Ausstellung in der Marienkirche zu sehen.

Viele Röthaer interessieren sich für das Kleinod

Der Park geriet sozusagen erst in zweiter Linie in den Blick des Vereins. Der es vor allem geschafft hat, viele Röthaer für dieses Kleinod zu interessieren. Was sich beispielsweise bei der diesjährigen Frühjahrspflanzaktion zeigte. Es sollten Rhododendren gepflanzt werden, hieß es beim damaligen Aufruf. „Ich war überrascht über die vielen Pflanzenspenden“, sagt Vizevereinschef Dieter Kunze. Um die Verbindung der Spender mit dem Park sichtbar zu machen, erhielten die Pflanzen jeweils ein Namensschild. Im Herbst sollen die nächsten gepflanzt werden.

Rhododendron mit Namenstafel des Spenders im Röthaer Schlosspark. Quelle: Jens Paul Taubert

Jetzt bereitet der Verein das nächste Projekt für die Parkgestaltung bis zu dessen Jubiläum vor. Dabei geht es um gestalterische Investitionen von nicht weniger als 150 000 Euro. Steinbach hofft auf 120 000 Euro Fördermittel, 30 000 Euro sollen selbst aufgebracht werden. Es geht um Wege, um den Küchengarten und um die Insel im Schlossteich.

Vorher: Der Schlossteich mit Insel während der Sanierung im vergangenen Winter, als die Ufer mit Wasserbausteinen befestigt wurden. Quelle: André Neumann

Der Schlossteich mehrere Monate später. Die Uferbefestigung ragt nur noch flach aus dem Wasser. Quelle: Jens Paul Taubert

„Wir wollen historische Wege in Ordnung bringen und neue anlegen“, erläutert Steinbach den ersten Teil des Projektes. Unter anderem geht es um einen Weg entlang der Kleinen Pleiße und einen zwischen dem Schlossgelände und dem Küchengarten.

Küchengarten soll wieder sichtbar werden

Der Küchengarten selbst ist Teil zwei des umfangreichen Vorhabens bis 2020. Hier wurde früher Gemüse und Obst für die Schlossküche angebaut. Diese gärtnerische Nutzung will der Verein nicht wieder aufleben lassen, aber der Küchengarten soll durch Wege in seiner Ausdehnung wieder sichtbar gemacht werden.

Auf der Insel könnten Konzerte stattfinden

Der vielleicht abenteuerlichste Teil des Projektes betrifft die Insel im Schlossteich. Nach dessen gelungener Verschönerungskur und teilweiser Sanierung im zurückliegenden Herbst und Winter wurde das Modell der Schlossfassade nicht wieder aufgestellt, es war verrottet. Jetzt soll ein neues angefertigt werden, mit maßstabsgerechtem Druck auf Aluminium.

Der eigentliche Clou aber ist die Idee von zwei bis drei Konzerten im Jahr auf dieser Insel, die dafür begehbar gemacht werden soll, wie Steinbach sagt. Die Bepflanzung ist bei der jüngsten Aktion schon so angelegt worden, dass Platz für eine Aufstellfläche für ein paar Musiker ist. Nun braucht es noch eine Anlegestelle für ein kleines Boot, mit dem die auf die Insel kommen.

Schlossteich bleibt Sorgenkind

Der Teich selbst bleibt aus Sicht des Vereins ein Sorgenkind. Die Verringerung der Schlammschicht durch Auswintern hat mangels ausreichendem Frost nicht richtig funktioniert. „Wir brauchen eine Entschlammung“, sagt Steinbach, zumal klar sei, dass durch das Laub der Parkbäume und durch im Teich gebliebene Stämme immer wieder neuer Humus gebildet werde. Außerdem beobachte man, dass der Wasserstand in letzter Zeit immer wieder leicht abnehme, weil das Wehr der kleinen Pleiße gezogen wird, so dass kein Wasser in den Teich laufe.

Von André Neumann