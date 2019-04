Groitzsch

Vom 1. bis 5. Mai gastiert auf dem Groitzscher Schützenplatz der Golden Star Circus aus dem sachsen-anhaltischen Osternienburger Land. In den insgesamt fünf Vorstellungen dreht sich alles um das Thema Gold, informiert Liane Weisheit-Köllner vom Pressebüro des Zirkus. Die Zuschauer erleben Akrobaten, Clowns und zeitgemäße Tierdressuren hautnah.

Süße Goldmedaillen fürs Mitmachen

Erzählt werden in Worten und Bildern verschiedene Geschichten rund um das glänzende Edelmetall. Auch das Publikum werde ins Geschehen einbezogen und mit süßen Goldmedaillen belohnt, wenn diese sich etwa auf die Späße von Clown Goldie einlassen.

Kautschuk-Akrobatik und Handstand-Artisten

Dazu gibt es artistische Highlights: Eine Schlangenfrau zeigt moderne Kautschuk-Akrobatik, graziöse Eleganz am zehn Meter langen Vertikalseil turnt Miss Graziella und Handstandartisten stellen auf Goldbarren ihre Welt auf den Kopf. Nachwuchstalent Leroy lässt Bälle, Ringe, Messer und brennende Fackeln durch die Luft und auch in mutige Zuschauerhände fliegen, kombiniert mit spektakulären Flick-Flacks.

Karawane mit Dromedaren und Lamas

Zirkusdirektor Karl Altoff ergänzt das Programm mit Tierdressuren wie seiner goldenen Karawane mächtiger arabischer Dromedare, südamerikanischer Lamas sowie verschiedenen Pferdedressuren. Mit dabei ist ein Viererzug schwarzer Friesenhengste, kombiniert mit temperamentvollen weißen Andalusierhengsten.

„Manege frei“ heißt es zur goldenen Gala-Premiere am 1. Mai um 17 Uhr. Weitere Vorstellungen starten am Freitag, 17 Uhr, Sonnabend, 14 und 18 Uhr, sowie am Sonntag, 11 Uhr. Der Donnerstag ist spielfrei.

Von Kathrin Haase