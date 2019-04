Borna

Früher als ursprünglich geplant hat der Neubau zweier Stadtvillen in Borna begonnen. Seit Tagen bereits ist die Bodenplatte fertig, so dass am Freitag der Grundstein gelegt werden konnte.

„Eigentlich wollten wir am 1. April mit dem Bau beginnen, nun sind wir schon ein ganz schönes Stück vorwärts gekommen“, sagte Jan Czinkewitz, Geschäftsführer der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS), die das Vorhaben in der Semmelweisstraße stemmt.

Jan Czinekwitz mauert die Zeitkapsel in der Bodenplatte ein. Quelle: Julia Tonne

Dass es so schnell vorangehe, sei wohl dem „Übungsbau“ in der Theodor-Storm-Straße geschuldet. Dort hatte die BWS bereits für 1,2 Millionen Euro eine Stadtvilla mit fünf barrierefreien Wohnungen bauen lassen. „Weil die Nachfrage nach den Wohnungen so groß war, haben wir uns entschlossen, ein weiteres Projekt umzusetzen“, erklärte der Geschäftsführer.

Stadtvillen in Borna werden bis Herbst 2020 entstehen

Die zwei Stadtvillen, die bis zum Herbst 2020 in der Semmelweisstraße entstehen, haben letztlich 16 Wohnungen, „und von diesen sind bereits sechs verbindlich reserviert“, so Czinkewitz weiter. 3,5 Millionen Euro investiert das Bornaer Unternehmen diesmal.

Vier Etagen bekommen die zwei Villen, die durch einen Mittelbau miteinander verbunden sind. In diesem sind sowohl der Heizungs- als auch der Fahrradraum untergebracht.

Die Bodenplatte ist bereits fertig, nun folgte die Grundsteinlegung. Quelle: Julia Tonne

Mit der Grundsteinlegung ging am Freitag das Einmauern einer Zeitkapsel einher. Sie beinhaltet Zeitdokumente, unter anderem eine Ausgabe der Leipziger Volkszeitung, die Mieterzeitung der BWS, die genaue Projektvorstellung des Bauvorhabens und etwas Geld. Mehrere Münzen und kleine Scheine wurden mit in der Kapsel untergebracht. Im August will die BWS das Richtfest feiern, die ersten Mieter dürften dann Anfang Oktober 2020 einziehen.

Von Julia Tonne