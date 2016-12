Böhlen. Fran

Der gebürtige Böhlener studierte an der Hochschule für Bauwesen in Leipzig und promovierte. In den Folgejahren arbeitete er im Tief- und Verkehrsbau, projektierte Wohn- und Bürohäuser.

Inzwischen gab es eine politische Entscheidung. „Das Chemiedreieck Böhlen, Schkopau und Leuna sollte erhalten werden, der damalige Bundeskanzler Kohl hatte sich darum bemüht“, so Ciesek. Die Idee: Große Unternehmen als Leuchttürme siedeln sich an, kleinere Firmen ziehen nach. Die Leuchttürme waren eindeutig der Chemiebetrieb von Dow Chemical, das Kraftwerk und Lafarge als großer Gipshersteller.

Nun ging es darum, das 650 Hektar große Areal so umzubauen, dass es für Investoren interessant wird. Die Stadt Böhlen begann an einem Bebauungsplan zu werkeln. Das erwies sich als schwierig, weil viele Flächen auch Neukieritzsch und Zwenkau gehörten. So entstand die Idee einen Zweckverband zu gründen, in dem die drei Kommunen arbeiten. Es gab eine große Ausschreibung und von der erfuhr Frank Ciesek. Er besann sich nicht lang, schrieb seine Bewerbung – und wurde Geschäftsführer des neuen Zweckverbandes Planung und Erschließung.

Im Herbst 1997 ging es los. Der neue Chef saß in einem fast leeren Büro mit einem schmalen Ordner, in dem zunächst die Ziele für das riesige Areal aufgelistet waren. Heute, fast zwanzig Jahre später, füllen dicke Aktenordner drei Räume.

„Wir mussten die alte Kombinatsstruktur entflechten samt aller Medien wie Strom, Wasser und Abwasser“, sagt der Bauingenieur. Unbedingt musste die Infrastruktur erneuert werden, das größte Projekt war die Nord-Ost-Anbindung. Bis dahin gab es nur die S 71. Wenn diese Straße mal nicht befahrbar war, konnten die Laster nur durch Böhlen, was schwierig war, weil es an der Eisenbahnbrücke nur eine beschränkte Höhe gibt.

Die Macher des Industriegebietes träumten viele Träume. Einer war, dass die Nord-Ost-Anbindung später einmal auf die A 72 mündet. „Da sind wir leider enttäuscht worden, es wird keinen direkten Anschluss geben. Aber mit dem geplanten Kompromiss der Anbindung des Industriestandortes an die A 72 kann man leben “, meint Ciesek.

Die verläuft über die 400 Meter lange Brücke, eines seiner schwierigen Lieblingsprojekte – das bis heute für Gesprächsstoff sorgt. Am Ende dieser Brücke knallt es regelmäßig. Wegen einer scharfen Linkskurve sollen kleine wie große Autos dort nur 30 Kilometer pro Stunde fahren, doch nicht alle tun das. Die Brücke gilt als Ingenieur-Meisterleistung – auch wenn viele denken würden, dass man das doch viel besser hätte machen können, wie der Böhlener erzählt. Er hat dazu unzählige Diskussionen mit Bewohnern seiner Heimatstadt geführt.

Es war ein kompliziertes Vorhaben. Der Boden der ehemaligen Asche-Anlage musste aufwendig verfüllt und gesichert werden. Man konnte auch keinen Damm bauen, weil genau dort eine riesige Fernwärmeleitung verläuft, mit der das Kraftwerk die Stadt Leipzig versorgt, „die Leitung kann man nicht zuschütten“.

Generell: Es musste in jenen Jahren viel beantragt und genehmigt, nachgebessert, ausgeschrieben und dann gebaut werden. 20 Millionen Euro Erschließungsleistungen flossen in das Industriegebiet. Besonders war auch, dass das Areal an Wohngebiete grenzt. Und die Firmen standen ja nicht Schlange.

Anfangs träumte man von einem großen Autohersteller, doch den verschlug es nicht nach Böhlen-Lippendorf. Dennoch sei das Konzept aufgegangen. Einer der größten Hersteller von technischem Gas siedelte sich an. Große mittelständische Betriebe kauften Flächen, aber auch kleine Firmen kamen ins Gebiet. „Es gibt heute einen guten Branchenmix, der auf Industrie ausgerichtet ist“, sagt der Ingenieur. Aktuell liege die Auslastung bei 82 Prozent, es arbeiten 75 Unternehmen mit rund 2000 Beschäftigten dort. Damit ist es der größte Chemie- und Industriestandort im Freistaat – der den Zweckverband nicht mehr braucht. Zum Jahresende wird er aufgelöst.

„Der Verband hat seine Aufgabe erfüllt. Es geht jetzt fast ausschließlich nur noch um Verwaltungsdinge, die Böhlen, Zwenkau und Neukieritzsch übernehmen werden“, sagt Frank Ciesek. Dennoch halte man sich alle Optionen offen: „Sollte der ganz große Investor kommen, kann der

Verband reaktiviert werden.“ Auf die

Frage, ob auf die drei Kommunen nun höhere Kosten zukommen, meint der

langjährige Geschäftsführer: „Bisher zahlten die drei Gemeinden auch Verbandsbeiträge. Sicher bedeutet der Standort eine Belastung, doch er ist auch Verpflichtung.“

Er selbst sei „dankbar, dass ich das diese vielen Jahre machen konnte, es war eine große, vielseitige und schöne Aufgabe“. Am 31. Januar ist sein letzter Arbeitstag. Vor Langeweile ist dem Musik- und Fußballfan – RB-Anhänger der ersten Stunde – nicht bange. Ab 1. Februar will er in Tirol Ski fahren.

