Der lange Weg von Heuersdorf nach Borna – Umsetzung der Emmauskirche vor zehn Jahren

Zehn Jahre ist es her, dass die Heuersdorfer Emmauskirche den zwölf Kilometer langen Weg über Flüsse, Bahnübergänge und Bundesstraßen nach Borna nahm. In einer Festveranstaltung wurde am Freitag an dieses Jubiläum erinnert. Die technische Meisterleistung sorgte damals weltweit für Schlagzeilen.