Heute am 24. November wird Realität, was seit fünf Jahren mindestens unterschwellig in der Schwebe ist. Der Pegauer Rewe-Markt schließt. Damit enden 27 Jahre Lebensmittelverkauf an diesem Standort. Das Handelsunternehmen möchte sich in der Nachbarstadt Groitzsch „zeitnah mit einem modernen Supermarkt ansiedeln“, teilt Stephanie Behrens, Pressesprecherin Region Ost in der Zweigniederlassung Teltow, mit.

Leere Regale und Kühltruhen, große Lücken in den Getränkebereichen, eine Vielzahl der noch vorhandenen Produkte trägt Rabattschildchen. Hersteller und andere Firmen holen ihre Ausstattung und auch Waren ab. Die Rewe-Filiale neben der Bundesstraße 2 an Pegaus Stadtrand bietet ein trostloses Bild.

Der Pegauer Rewe-Markt gleich neben der Bundesstraße 2 stellt am 24. November 2018 seinen Verkauf ein. Seit der Eröffnung 1991 gab es hier Lebensmittel, zunächst im Extra-Markt, 2005 übernahm Rewe.

Kunden bringen Blumen vorbei

Die Stimmung der Verkäuferinnen ist entsprechend. „Es ist traurig, dass es zu Ende geht“, heißt es. Auch der Großteil der Kunden bedauere das. Eine Frau habe sogar Rosen gebracht und sich für die vielen Jahren bedankt. „Aber die Firma hat sich immer fair verhalten“, lautet die Einschätzung. „Alle, die es wollen, können in einen anderen Rewe-Markt in der Umgebung wechseln.“

Am vorletzten Tag hat Hannelore Hoffmann noch einmal eingekauft. 25 Jahre arbeitete die jetzige Rentnerin hier – sie hat bereits 1991 angefangen als der Extra-Markt eröffnet wurde. Lange Zeit war sie Marktleiterin. Nachdem Rewe 2005 übernommen hatte, war sie unter dessen Führung zehn Jahre bis zum Ruhestand 2016 private Betreiberin. Sie hat sich nun von allen und allem verabschiedet. „Ich bin so was von wütend, mir stehen die Tränen in den Augen“, sagt sie. „Wo willst du denn jetzt hingehen? Die Discounter sind doch was anderes.“

Ist wütend: Hannelore Hoffmann hat den Markt bis zu ihrem Ruhestand vor zwei Jahren geleitet. Quelle: Olaf Krenz

Mutmaßlicher Nachmieter weckt Zweifel

Da hat die Stadt etwas gekonnt, meint Hoffmann sarkastisch. Hätte da nicht eine freie Fläche im oder am Gewerbegebiet für einen Neubau gefunden werden können?, fragt sie. Und wenn Rewe schon nicht zu halten war: Warum kommt dann nicht die Drogerie in das Objekt, die nun ihren Platz beim geplanten Supermarkt in Groitzsch finden soll? Die Tedi-Filiale, von der nun die Rede sei, mache mit ihren Haushalts- und Elektroartikeln, Schreib- und Spielwaren den wenigen Innenstadthändlern doch viel mehr Konkurrenz.

Rewes Bestrebungen für einen größeren, modernen Markt gelangten 2013 erstmals an die Öffentlichkeit. Da sich kein entsprechend großes Areal in der Elsterstadt fand, wurde der Wechsel nach Groitzsch angestrebt. Doch das Projekt kam bisher nicht recht voran. Weil seine Größe über den Vorgaben der Landesplanung liegt und Pegau querschießt; was die eigene Einrichtung nicht gerettet hat.

Warenvielfalt nahm in den letzten Wochen stetig ab

Eine langfristige Vereinbarung fürs bisherige Objekt schloss Rewe nicht mehr ab. „Der Mietvertrag am Standort Pegau endet zum Jahresende“, informiert Pressesprecherin Behrens. Schluss sei schon jetzt, „da der Markt besenrein an den Vermieter übergeben werden muss“. Zuvor seien unter anderem Regale und Kühltechnik auszubauen.

„Dank eines rabattierten Abverkaufs von frischen Lebensmitteln bauen wir den Warenbestand derzeit ab“, fügt sie hinzu. Länger haltbare Lebensmittel wie Konserven werden in andere Märkte gebracht. Was sie nicht sagt: Schon seit Wochen hatte die einst große Produktvielfalt gelitten – es gab weniger Lieferungen.

Großteil der Mitarbeiter kommt in anderen Märkten unter

Bei der Rewe-Übernahme vor 13 Jahren waren etwa 30 Frauen und Männer beschäftigt gewesen. Hannelore Hoffmann erinnert sich an zuletzt 18 (Teilzeit-)Kräfte. Stephanie Behrens spricht von etwa 15 Mitarbeitern, die bis zum Aus hier tätig sind. Der überwiegende Teil werde in anderen Rewe-Märkten weiterarbeiten. Bereits im Vorfeld sind einige gewechselt, etwa in die neue Filiale in Grimma. Ein Job-Angebot haben aber alle erhalten, so die Pressesprecherin.

Was nun aus dem Gebäude wird? Im August hatte die Stadt Pegau mitgeteilt, dass der Besitzer neu vermietet hat. Den künftigen Nutzer kenne die Verwaltung offiziell nicht. Gerüchte aus „gut unterrichteten Kreisen“ führten auf die Spur von Tedi. Inzwischen wird gemunkelt, dass das doch nicht klappt. Da heißt es abzuwarten.

Von Olaf Krenz